A menudo asociado con Brondong, Hard Gumay predice que este viejo artista de iniciales S se casará en 2026

Jacarta – Famoso adivino Gumay duro regresa con noticias sorprendentes del mundo del entretenimiento de Indonesia. Esta vez, predicción Lo que transmitió en realidad tenía un matiz positivo y se refería a la vida amorosa de una persona. artis mujer mayor.
En su opinión, Hard Gumay dijo que hay una celebridad femenina de alrededor de 50 años que pronto caminará hacia el altar este año. Desplácese para obtener más información…
Esta predicción fue transmitida por Hard Gumay cuando fue estrella invitada en el canal de YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. En esta conversación, reveló una descripción del artista en cuestión, completa con características físicas, trayectoria profesional y antecedentes de su vida personal.
«Las celebridades femeninas mayores de 50 años, cantantes, cantantes pop con cabello corto y personas mayores famosas prefieren canciones nostálgicas sobre el matrimonio este año. 2026«, le dijo a Denny Sumargo, citado el sábado 3 de enero de 2026.
Hard Gumay dijo que esta artista femenina es una figura bien conocida por el público a través de generaciones. No sólo los viejos fans, se dice que la generación más joven todavía conoce y sigue el trabajo del artista hasta el día de hoy.
También reveló que las iniciales del artista eran S y que tuvo experiencias en casa que no transcurrieron sin problemas en el pasado. Según Hard Gumay, la figura S tuvo un matrimonio fallido y tuvo hijos.
Sin embargo, esto no impide la nueva felicidad que se dice llegará en un futuro próximo. «Alguna vez ha tenido un matrimonio fallido, ha tenido hijos, es muy conocido, mide menos de 165 cm, es hermoso, no demasiado alto, sexy pero elegante, conocido por mucha gente. La Generación Z lo sabe, todavía existe», explicó.
Además, Hard Gumay reveló que recientemente el nombre del artista con la inicial S se ha convertido a menudo en un tema de discusión pública. Desafortunadamente, el foco de atención que aparece se centra más en las cuestiones negativas que circulan en los medios y las redes sociales.
Dijo que esta cifra a menudo se asociaba con rumores de romance con hombres mucho más jóvenes. No sólo eso, otras acusaciones también han arrastrado su nombre en los últimos tiempos.
«Esta figura siempre ha tenido muchos chismes últimamente, diciendo que está saliendo con un brondong, que tiene un brondong, que se está acercando al marido de alguien, que tiene unos 50 años, pero por qué está saliendo con una persona mucho más joven, un cantante pop muy famoso, es una persona pequeña», dijo.