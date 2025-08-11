A menos que se llame Dios, sí, somos sinceros

Yakarta, Viva – Equipo de defensa de la anticiminalización de académicos y activistas Roy Suryo Explotó sus emociones. Estaban furiosos después del vicepresidente ProjoFreddy Alex Damanik instó al presidente Prabowo Subianto a dar amnistía a convicto, Silfester Matutina.

Para el Roy Camp, la solicitud no solo es legalmente defectuosa, sino que también tiene el potencial de dañar el orden estatal. El miembro del equipo de defensa, Ahmad Khozinudin, enfatizó que la amnistía es la prerrogativa del presidente que es iniciativa, no el resultado de cabildeo o solicitudes.

«No hay interés en el presidente manipulado. Esto es lo mismo que el hermano de Freddy Damanik, Lancang, revuelta la autoridad del presidente para proporcionar amnistía», dijo, el lunes 11 de agosto de 2025.

Abogado del campamento de Roy Suryo, Ahmad Khozinudin

Ahmad en comparación con la amnistía dada por el presidente Prabowo a Hasto Kristiyanto y la abolición a Tom Lembong, quien fue puramente la iniciativa del presidente sin presentar una solicitud.

«Si la solicitud es una forma de clemencia y rehabilitación, no amnistía», dijo.

No te detengas allí, Ahmad bromeó fuertemente la condición de Silfester que desde que fue sentenciado en 2019 nunca había puesto un pie en prisión. De hecho, agregó, la única razón para la ejecución solo podría detenerse si la persona condenada se llamaba todopoderoso.

«A menos que el Todopoderoso llame a la persona condenada, lo hemos dejado ir. Pero hoy todavía está vivo, todavía deambulando», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, el presidente de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina habló sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, que condujo a una sentencia de prisión de 1,5 años.

Desestimó la acusación de Roy Suryo dijo que quería huir a Singapur. De hecho, en ese momento él en Batam realizó una defensa relacionada con el caso REMPANG.

«Hoy negué el problema hecho por una inteligencia falsa o Roy Pot, quien dijo que me detectaron en Batam y huiría. No soy como Roy Suryo, quien en el pasado, hace dos años, el problema de la estupa de Borobudur, quería ser detenido por la policía del metro, usando una silla de ruedas y usando pasajeros de cuello», dijo el lunes 4 de agosto, 2025.

Afirmó que el caso había bendecido la paz. Dijo que el caso que involucraba a él y a Jusuf Kalla habían sido completados durante mucho tiempo.

«Entonces, lo que quiero responder también es sobre mis asuntos legales con el Sr. Jusuf Kalla. Se ha completado con paz. De hecho, soy varias veces, hay dos veces, tres veces, reuniéndose con el Sr. Yusuf Kalla y nuestra relación es muy buena», dijo.