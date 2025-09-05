A menos que los opositores renunciaran, Zohran Mamdini probablemente alcalde de Nueva York, afirma Donald Trump







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dicho que cree que es probable que el demócrata Zohran Mamdani se convierta en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, a menos que dos de los tres candidatos principales que se contraen, abandonen la carrera. Pero el republicano no dijo qué dos candidatos le gustaría ver.

Trump dijo ‘no’ cuando un periodista le preguntó el jueves por la noche si había instado o alentado a alguno de los candidatos en la carrera a abandonar, pero continuó diciendo que le gustaría que eso sucediera. « No creo que puedas ganar a menos que tengas uno a uno, y de alguna manera ha recibido un poco de liderazgo ‘, dijo Trump sobre Mamdani.

«No tengo idea de cómo sucedió eso». El presidente, que habló mientras organizaba una cena en la Casa Blanca con ejecutivos de tecnología, continuó: «Me gustaría ver a dos personas abandonar y hacer que sea uno a uno, y creo que esa raza que se podría ganar».

Mamdani, un socialista demócrata de 33 años, ha sido el presunto favorito en las elecciones desde que venció profundamente al ex gobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas en junio. Pero Cuomo todavía está en la boleta como independiente, al igual que el alcalde titular Eric Adams. Unirse a esos tres demócratas en el campo es el republicano Curtis Sliwa, el fundador de la Ángeles guardianes Grupo de Patrulla del Crimen.

Recientemente, los intermediarios de Trump se comunicaron con personas cercanas a Adams para hablar sobre si consideraría abandonar su campaña de reelección para tomar un trabajo federal, según personas familiarizadas con esas conversaciones que hablaron con Associated Press bajo condición de anonimato debido a la naturaleza privada de las conversaciones.

En un viaje reciente a Miami, Adams se reunió con Steve Witkoff, un ex desarrollador de bienes raíces en Nueva York que ahora es uno de los principales enviados diplomáticos de Trump en Washington, según una de las personas informadas sobre las discusiones. Adams reconoció reunirse con ‘Varias figuras políticas’ en su viaje de Florida, que según él fue para ‘lidiar con algunos problemas personales’. Pero él ha insistido repetidamente en que no renunciara.

Adams reiteró su intención de permanecer en la carrera el jueves, y agregó que no le molestó por crecientes llamamientos para que terminara su campaña. «Sin presión, sin diamantes», dijo Adams a los periodistas en un evento promocionando un respaldo de algunos Líderes musulmanes. `Solo porque la gente le grita y llame a sus nombres, y solo porque varias personas le piden que renuncie o no haga lo que usted cree, se supone que debe sucumbir a eso? Eso no es lo que hago.

La campaña de Adams fue profundamente herida cuando fue acusado de cargos de corrupción el año pasado, luego desarrolló una relación cálida con Trump que molestó a muchos demócratas en una de las ciudades más liberales del país. Hubo una reacción posterior de los demócratas después de que el Departamento de Justicia dijo que estaba abandonando el caso para que Adams pudiera ayudar con la represión de inmigración de Trump.

En una conferencia de prensa el jueves, Cuomo pidió a Adams que abandonara. `Si Mamdani es la amenaza existencial, si lo cree, entonces en un punto debe diferir al Los candidatos más fuertesDijo Cuomo. Sliwa, mientras tanto, se ha presentado como el mejor candidato para enfrentarse a Mamdani.

`La suposición aquí es que los votantes de Eric Adams, si abandonan, saltarán a Cuomo. Eso está sucediendo, dijo Sliwa en una entrevista. `Hay mucha ira hacia Cuomo. Han estado yendo y viniendo como dos escorpiones en un vaso de brandy.

Sliwa agregó que tampoco está renunciando, y dijo que nadie del Administración de Trump había contactado aún para instarlo a hacerlo. `Puedo asegurarle por 9.852ª vez en esta campaña, he tenido que responder esto: no estoy abandonando. Estoy en él hasta el 4 de noviembre, «dijo. `No me importa si la gente abandona. Los alentaría a quedarse. Deje que la gente decida. De eso se trata la democracia, un voto ‘.

