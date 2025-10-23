A medida que se avecina la venta de Warner, ¿dónde estaría Hollywood sin el estudio?

Uno a uno, los estudios que construyeron Hollywood están cayendo, o bien se están fusionando unos con otros de tal manera que sus identidades se pierden en el proceso.

Primero, vimos a Amazon tragarse a MGM, cuando el estudio que alguna vez contó con “más estrellas que las que hay en el cielo” fue absorbido por la misma compañía que llevó a las librerías a la quiebra. Luego vino la fusión entre Disney y Fox, en la que uno de los estudios más prolíficos de la industria, el que nos dio de todo, desde “Star Wars” hasta “The Sound of Music”, fue reducido a una habitación libre de la Casa del Ratón.

El siguiente parece ser Warner Bros. Discovery, cuyo logotipo en forma de escudo adorna la torre de agua que se alza sobre su terreno en Burbank. Pero ni siquiera eso puede proteger a la institución de Hollywood de 102 años de ser comprada, ya sea por el adinerado David Ellison (Recién salido de su adquisición de Paramount.) o un postor aún mayor.

¿Qué se perdería si alguien comprara Warner Bros.? Depende de quién haga el trato, por supuesto, y sin embargo, la posibilidad misma demuestra la posición precaria en la que se encuentran ahora los narradores/fabricantes de salchichas más confiables de Hollywood. Mientras escribo esto, estoy sentado en un avión donde la pantalla incrustada en el asiento frente a mí cuenta con «lo mejor en contenido de transmisión» debajo de los logotipos de Disney+, HBO Max y Paramount+. Si Ellison cumpliera su deseo, ¿significaría eso que los dos últimos servicios de streaming podrían convertirse en uno: una especie de “HBO ParaMax”? ¿Quién sería Hulu en esa ecuación (el lugar donde mueren las películas de Fox de segundo nivel)?

No sería la primera vez que el estudio que produjo “Casablanca”, “The Searchers” y “2001: A Space Odyssey” cambia de manos. El Servicio Nacional Kinney, de mentalidad corporativa, compró el estudio allá por 1969, cancelando de inmediato millones de proyectos y activos “problemáticos”. La compañía creció con la fusión de Time Warner, luego consiguió la mayor parte de la biblioteca de MGM (incluyendo “Lo que el viento se llevó” y “El mago de Oz”) cuando absorbió Turner Broadcasting en 1996.

Y también se produjo la fusión de AOL en 2001, antes de la caída de las puntocomcuando las entidades de Internet sobrevaloradas tenían el poder de adquirir empresas de medios heredadas. Trabajé para AOL en los primeros años, y era surrealista trabajar bajo el mismo paraguas que el estudio cuyo compromiso con las series de Harry Potter y “El Señor de los Anillos” (esta última a través de su división New Line) revolucionó el negocio de las franquicias. Se trataba de una empresa que dedicó recursos nunca antes vistos a arcos argumentales que tardaron hasta una década en contarse. En otras partes de la compañía, HBO estaba mostrando un compromiso similar con “Sex and the City” y “Los Soprano”, revolucionando lo que el público podía esperar de la televisión.

Casi un cuarto de siglo después, Warner Bros. es, a los ojos de este crítico, el estudio dispuesto a correr mayores riesgos con los directores de autor. ¿Quién más habría apostado por la epopeya de vampiros de los años 30 en blanco, negro y rojo de Ryan Coogler?pecadores«? ¿O gastó unos 130 millones de dólares para que Paul Thomas Anderson adaptara una novela de Thomas Pynchon (tan libremente que bien podría ser su creación original)? O confió en la visión de la querida independiente Greta Gerwig para «Barbie”, ¿acuñar oro desde un enfoque más adulto de la marca de juguetes?

Fue Warner quien le dio a Clint Eastwood un lugar para colgar su sombrero (incluso si hizo mal por su última película, “Jurado No. 2”). El estudio le ofreció a Christopher Nolan los recursos que necesitaba para realizar cambios mentales masivos como “Inception” e “Interstellar” entre las películas de Batman (pero finalmente lo perdió ante Universal cuando llegó el momento de hacer “Oppenheimer”, el mejor de su carrera). El estudio ha dado grandes cambios en los héroes de DC, que se remontan a “Superman: La Película” de 1978 (pero desconectó en “Batgirl” porque Zaslav vio mayores ventajas en la cancelación de impuestos que en liberarla). Y ha inspirado más risas a través de sus personajes de Looney Tunes que un millón de Minions (sólo para dejar al director de “Coyote vs. Acme” llorando después cancelando el lanzamiento de esa película terminada).

Durante un tiempo, me preocupó que el estudio pudiera enviar directamente al streaming “Mickey 17” de Bong Joon Ho, una solución que en ocasiones tiene sentido, desde que la pandemia alteró los hábitos del público de ir al cine, incluso cuando traiciona una creencia fundamental en cómo ese tipo de películas merecen ser vistas. (¿Recuerdan la forma en que Warner hizo eso con “Dune”, en lugar de esperar un año más como lo hizo Paramount en “Top Gun: Maverick”?) Warner hace películas para las pantallas más grandes posibles, pero ese modelo de negocios tiene un costo enorme y parece especialmente vulnerable en un momento en el que nadie puede predecir cómo se comportará el público.

El estudio ha tenido un año fuerte, con éxitos como “Weapons” y “Sinners” que ayudaron a cubrir la suave interpretación de “One Battle After Another” y demás. Si el estudio ganara el Oscar, sería la primera vez desde “Argo” y, sin embargo, las películas de Warner son nominadas casi todos los años porque al estudio le importa la calidad (más ahora que en los primeros días, cuando se dedicaba principalmente a musicales y películas de gánsteres). ¿Se llevará adelante ese compromiso con los cineastas? Es por eso que una adquisición me pone nervioso, especialmente tan pronto después de que Ellison se hiciera con Paramount: cada vez que un estudio cambia de manos, la cultura de la creatividad cambia, y es demasiado pronto para ver cómo planea cambiar el estudio.

Mirando retrospectivamente la última media década, Warner Bros. es único en la forma en que parece valorar a los autores por encima de las franquicias que lanzaron. Como todos los estudios de la ciudad, Warner está en el negocio de las franquicias, pero mire cómo los ejecutivos permitieron a los Wachowski subvertir los deseos de los ejecutivos en “The Matrix Resurrections” (que funciona como una crítica de largometraje de secuelas que atraen efectivo). O “Joker: Folie à Deux”, en la que el estudio permitió a Todd Phillips volverse contra los fanáticos de la película original. Incluso “Barbie” se burla de los hombres en la sala de juntas.

Las tres películas provienen de un estudio que de alguna manera logra sorprender y que podría ver su identidad completamente alterada en una venta. Acme en “Coyote vs. Acme” podría leerse como la corporación de broma que hizo la película. Durante años, Warner Discovery pareció demasiado grande para quebrar, cuando en realidad, desmantelarlo y venderlo podría ser la única forma de mantenerlo vivo. La pregunta de los 43.000 millones de dólares: ¿seguiremos reconociéndolos de otra forma?