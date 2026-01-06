A medida que se acerca el Ramadán, ¿cuándo deben pagarse las deudas del ayuno? esta es la explicacion

Jacarta – Antes de la llegada del mes santo RamadánSe aconseja a los musulmanes que se preparen física y mentalmente, incluido el cumplimiento de las obligaciones de culto que aún están pendientes. Una de estas obligaciones es la de reponer deudas. ayuno Ramadán del año anterior.

Las discusiones sobre el ayuno qadha generalmente se vuelven más fuertes cuando entramos en el mes de Sha’ban, porque este mes se entiende como el período de preparación final antes de que comience nuevamente la obligación de ayunar en Ramadán.

Sin embargo, mucha gente todavía se pregunta cuál es el plazo de sustitución. deuda en ayunas y las consecuencias si no se cumple hasta que llegue el Ramadán.

¿Cuándo vence el plazo final para pagar las deudas de ayuno?

Según un informe de NU Online del martes 6 de enero de 2026, en la explicación del fiqh, básicamente no hay disposiciones que limiten estrictamente el tiempo para el reembolso de las deudas del ayuno del Ramadán en el mes de Sha’ban. Para las personas que abandonan el ayuno por razones shar’i, como enfermedad u otras condiciones justificadas, el ayuno qadha todavía está permitido hasta el final del mes de Sha’ban.

Sin embargo, hay opiniones de algunos eruditos que afirman que se debe evitar el ayuno qadha después de pasar Nisfu Sya’ban. Este punto de vista se basa en el principio de precaución para que el ayuno qadha no se acerque demasiado al inicio del mes de Ramadán, de modo que no interfiera con la preparación para llevar a cabo el ayuno obligatorio.

Además de la cuestión del tiempo de ayuno qadha, existen disposiciones adicionales para ciertos grupos que retrasan el reemplazo de la deuda de ayuno. Las personas que rompen su ayuno en beneficio de otros, como las mujeres embarazadas y las madres lactantes, así como aquellos que retrasan la qadha del ayuno por negligencia hasta que llegue el próximo Ramadán, no sólo están obligadas a realizar la qadha del ayuno. También tienen la obligación de pagar fidyah además del ayuno perdido.

Estas obligaciones fidyah no expiran aunque el tiempo siga pasando. La carga de la fidyah seguirá impuesta e incluso aumentará cada vez que pase el Ramadán, siempre y cuando no se haya completado la deuda del ayuno. Por lo tanto, la fidyah sigue siendo un pasivo hasta que la obligación de ayunar qadha se cancela por completo.

La explicación de la jurisprudencia también diferencia el motivo del retraso de la qadha del ayuno. Si el retraso se produce por enfermedad como dolencia u olvido, entonces la obligación se limita únicamente a completar el ayuno. Sin embargo, si el retraso se debe a la negligencia de retrasarlo hasta la llegada del próximo Ramadán, entonces la persona en cuestión está obligada a ayunar al mismo tiempo que paga fidyah por cada día de su deuda de ayuno.