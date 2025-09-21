A medida que Palestina se acerca a la estadidad, Israel vuelve a golpear







Las huelgas israelíes mataron al menos a 14 personas durante la noche en Ciudad de Gaza Cuando Israel aumentó su ofensiva e instó a los palestinos a irse. Las huelgas surgen cuando los países occidentales están cada vez más hartos de la guerra intensificadora en Gaza, y algunos se mudan para reconocer la condición de estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana.

El ejército israelí, que dice que quiere «destruir la infraestructura militar de Hamas», no ha dado una línea de tiempo para la ofensiva, pero hubo indicios de que podría llevar meses.

El bombardeo israelí en los últimos 23 meses ha matado a más de 65,000 personas en Gaza, desplazando alrededor del 90 por ciento de la población.

