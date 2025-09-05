A medida que expira el contrato actual de Emmys, es hora de cambiar a un «obstáculo»



¿Podríamos estar llegando al último jadeo de la transmisión de Emmy tal como la conocemos? Después de que CBS transmite el horario estelar de este año Emmys El 14 de septiembre, el reloj comienza a marcar el futuro de dónde se puede encontrar el kudocast. Eso es porque el 15 de septiembre, el Academia de televisión Puede comenzar a negociar un nuevo acuerdo de transmisión para la ceremonia.

El actual «trato de ruedas» de Emmy con las cuatro principales redes de transmisión, que alternan alternando el programa anualmente, expira en 2026. Según el acuerdo, NBC se emitirá para emergencias del próximo año; Después de eso, los derechos de la transmisión están en el aire. A finales de este mes, la academia de televisión comenzará las conversaciones exploratorias sobre si simplemente continuar la rueda, que ha estado vigente desde 1995, o hará algo completamente diferente.

Repetiré algo que escribí por primera vez en una columna el año pasado: es hora de ir con la opción «algo completamente diferente». No necesito señalar cuánto ha cambiado el panorama televisivo de hace 30 años, cuando casi 20 millones de espectadores vieron a Jason Alexander y Cybill Shepherd organizar a los Emmys de 1995 en Fox. El mundo incluso ha cambiado bastante a partir de 2018, cuando se llegó al acuerdo de ruedas de ocho años más reciente (casualmente, la última vez que la transmisión atrajo a más de 10 millones de espectadores).

Estoy aún más decidido en mi creencia de que para los Emmys tener cualquier tipo de impacto, y realmente ayudar a la industria de la televisión a promocionarse, la ceremonia debe ser televisada como un «obstáculo» en toda la industria. Eso significa emitir la ceremonia en vivo, al mismo tiempo, en cada salida de transmisión, cable y transmisión, así como en YouTube y tantas plataformas de redes sociales como sea posible. En esta edad a pedido, claro, el público aún podría ver algo más, pero con los Emmy disponibles y destacados en tantos lugares a la vez, los espectadores claramente recibirían el mensaje de que los Emmy están.

Un obstáculo sería fácil de lograr, y honestamente tiene más sentido en una época en que los espectadores están en todas partes. Dado que los Emmy ya no son premios solo de transmisión, no deberían ser una transmisión de transmisión. (Sí, los locutores transmiten simultáneos a los Emmys en sus streamers hermanos, como con el combo CBS de este año con Paramount+. Pero en este vasto paisaje televisivo, esa es una astilla de opciones disponibles para el público, y aún será fácil perderse el anfitrión Nate Bergatze Cracking Wise).

Los Emmy no son los Oscar, Grammys, Tonys o Globos de Oro, que se benefician del peso promocional de estar en la misma salida año tras año. Debido a que los Emmy celebran toda la industria, un acuerdo exclusivo con un solo punto de venta limita el apoyo de la industria de la televisión para sintonizar.

La rueda de cuatro redes era una solución elegante para su tiempo. Pero ya no es viable para que solo cuatro puntos de venta se turnen para llevar toda la carga de apoyar la noche más grande de la televisión. Es un espectáculo de premios en toda la industria, entonces, ¿no deberían todos compartir la celebración?

Si todos mostraran a los Emmy, eso también eliminaría cualquier preocupación sobre el favoritismo. Incluso funciona mejor desde una perspectiva financiera: si todo el negocio contribuyó a la olla, los gastos de todos serían razonables. Y el aumento del público significaría tasas publicitarias más altas, lo que ayudaría a pagar el programa (la academia de televisión obtiene alrededor de $ 8 millones al año por su tarifa de licencia, dividida entre las cuatro redes). Los obstáculos se usan comúnmente para apoyar eventos de caridad («Stand Up Cancer») o recaudadores de fondos como Telethons de desastres. Diría que promocionar la industria de la televisión y asegurarse de que se mantenga vibrante con el público también es una causa extremadamente importante.

Recientemente ejecuté el concepto de obstáculo del presidente y CEO de la academia de televisión Maury McIntyre, y él era un juego. «Nos encanta esa idea», me dijo. Asegurémonos de que los Emmy tengan éxito. Para una empresa que lucha por mantener la relevancia, los beneficios de un obstáculo Emmy, promocionando lo mejor de la televisión posible para la audiencia más amplia posible, son enormes.