A medida que aumentan cada vez más los vehículos ‘bebibles’ Pertamax Turbo, Pertamina tiene que importarlos

Jacarta – Director Principal del PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo dijeron que su partido tuvo que hacer adiciones suministrar buen combustible de fábrica ni de importar.

La razón es que hay un aumento en el consumo de combustible. Pertamax Turbo hasta un 76 por ciento, provocando incluso que algunas gasolineras Pertamina en varias zonas se quedaran sin existencias.

«Ha habido un aumento en el consumo de Pertamax Turbo de alrededor del 76 por ciento, por lo que Pertamina tiene que aumentar el suministro tanto de las refinerías como de las importaciones», dijo Mars Ega en una reunión de audiencia (RDP) con la Comisión XII de la Cámara de Representantes de RI, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Director interino de tareas diarias (Pth) de Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Foto : ANTARA/María Cicilia Galuh

Aunque admitió que había maximizado los suministros de la producción de las refinerías, Mars Ega dijo que se necesitaban importaciones adicionales para satisfacer estas necesidades.

«La refinería ha hecho todo lo posible (para cubrir las necesidades), por lo que el déficit se cubre con importaciones», dijo.

Por lo tanto, también espera que la carga importada de Pertamax Turbo, que actualmente todavía está en tránsito, llegue pronto a Indonesia para satisfacer las necesidades en varias áreas operativas de Pertamina.

«Entonces, debido a que el proceso de agregar (suministro a través de) importaciones lleva tiempo, esperamos que (la carga) pueda llegar pronto para que podamos satisfacer de inmediato las necesidades de Pertamax Turbo», dijo.

Añadió que la capacidad de recuperación del suministro de Pertamax se encuentra actualmente en el nivel de 24 días. Por lo tanto, Mars Ega enfatizó que intentará maximizar los esfuerzos de distribución a varias regiones para que el suministro pueda distribuirse uniformemente en todas las áreas operativas de Pertamina.

«Mientras tanto, para Pertalite, en general sigue siendo seguro, aunque todavía está por debajo de nuestro objetivo. Por lo tanto, actualmente también estamos aumentando la carga de Pertalite», dijo Mars Ega.

«Pero como Pertalite ya tiene un sistema de control, desde el punto de vista operativo los servicios a la comunidad pueden estar relativamente controlados», afirmó.