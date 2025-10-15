A los Vikings se les ofrecieron 3 selecciones de primera ronda a cambio del QB Drake Maye

El Vikingos de Minnesota Han pasado casi una temporada y media. J.J. McCarthy experiencia, y todavía saben sólo una mínima parte sobre él, ya que el mariscal de campo de segundo año ha jugado sólo ocho cuartos de la temporada regular. NFL fútbol americano.

Pero antes de que McCarthy se lastimara la rodilla en agosto de 2024, lo que le hizo perderse todo su año de novato, y antes de que sufriera un esguince de tobillo en la semana 2 que lo dejó fuera de juego durante los últimos tres juegos de esta temporada, los Vikings creían que sabían lo suficiente de McCarthy y el resto de la generación de mariscales de campo de 2024 para perseguirlo. drake maye fuera de Carolina del Norte.

El Patriotas de Nueva Inglaterra mantuvo la selección número 3 en ese draft, mientras que los Vikings comenzaron con la selección número 11. Albert Breer de Sports Illustrated informó el martes 14 de octubre que Minnesota ofreció tres selecciones de primera ronda a los Patriots para ascender y seleccionar a Maye como su QB del futuro.

Los Vikings no se comprometen a traer de regreso a JJ McCarthy a la alineación titular en lugar de Carson Wentz

Minnesota no podría haber sido mucho más fuerte después de Maye, dado el capital de draft que el equipo tenía a su disposición en ese momento.

El interés de los Vikings en Maye y la aparente reticencia del equipo a insertar a McCarthy nuevamente en la alineación a pesar de un mes completo para curar un esguince de tobillo plantea preguntas reales sobre cuánta cuerda tiene realmente el señalista de 22 años. Kevin O’Connell ofensa.

«No necesariamente quiero poner un porcentaje sobre dónde creo que [McCarthy’s] a nivel de salud, O’Connell dijo durante una sesión de prensa el 13 de octubre. “Tenemos que prepararnos para intentar ganar un partido el domingo y carson [Wentz] además, trabajando con su hombro izquierdo. Él también practicará. Pero realmente queremos que nuestro equipo esté listo para comenzar. Y en el proceso de hacer eso, JJ tiene su plan de ataque que queremos tratar de asegurarnos de maximizar cada día y preparar a todos nuestros muchachos para que estén listos para tomar la mejor decisión para nuestro equipo”.

Wentz tiene marca de 2-1 desde que reemplazó a McCarthy, mientras que McCarthy comenzó su temporada 1-1 antes de la lesión.

Drake Maye jugando como uno de los mejores QB de la NFL durante 6 juegos esta temporada

Mientras tanto, Maye luchó durante una dura temporada de novato en un mal equipo de los Patriots, obteniendo un récord de 3-9 y produciendo 2,276 yardas aéreas, 15 TD y 10 INT en 13 apariciones.

Nueva Inglaterra hizo grandes cambios en el cuerpo técnico, contratando Mike Vrabel para dirigir el espectáculo esta temporada baja, y las cosas han cambiado rápidamente para Maye y la franquicia.

Maye tiene marca de 4-2 en seis juegos en 2025. Ha completado más del 73 por ciento de sus pases durante 1,522 yardas, 10 TD y 2 INT. Mientras tanto, los Patriots lideran la División Este de la AFC después de que Maye y compañía superaron a los billetes de búfalo en el camino hace un par de semanas.