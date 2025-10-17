A los que oprimen a mis hijos, los exigiré hasta el final.

Jacarta – La madre y la hermana de Delpedro también asistieron al estreno. antes del juicio Director Lokataru, Delpedro Marhaen en determinación sospechar por Polda Metro Jaya. Este juicio se celebró en Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta), hoy viernes 17 de octubre.

La madre de Delpedro, Magda Antista, destacó que su hijo es inocente en el proceso en su contra. Él cree que actualmente su hijo sólo está siendo usado como chivo expiatorio.

«Sólo quiero decir, creo que mi hijo es inocente. Y quiero justicia para Delpedro. Sé que esto es sólo un chivo expiatorio y tiranía», dijo Magda.

Lea también: La audiencia previa al juicio de Delpedro es emocionante, ¡el asesor legal revela hechos impactantes sobre el arresto!





Audiencia inicial previa al juicio del Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen

Magda afirmó además que no quería que su hijo se convirtiera en víctima del poder en este país. Porque todo este tiempo consideró que Delpedro estaba trabajando por los derechos humanos lo cual no tenía nada que ver con la manifestación de hace un tiempo.

«No quiero que mi hijo sea víctima de este poder, ¿vale? Todos en todas partes saben que Delpedro es inocente. Y él está todo trabajando por los derechos humanos, eso no tiene nada que ver con la manifestación, sí, lo que pasó fue anarquía», explicó Magda.

Mientras tanto, Magda advirtió al personal involucrado en el caso Delpedro que lo que se está haciendo ahora sólo es tiranizar a su hijo. Magda admitió que demandaría hasta el más allá.

“Y me gustaría enviar un mensaje a quienes están en las filas que están relacionados con el caso Delpedro, nuestros altos funcionarios, sea lo que sea, sí, la policía, tanto el TNI, que recuerden que tengan cuidado, solo están perjudicando a mi hijo”, explicó Magda.

«Recuerden que en este mundo la vida es temporal. Los malhechores, las calumnias que cometen, las traerán al más allá. Como madre, seguiré apoyando la lucha de mi hijo Delpedeo, desde atrás. Me uniré a todos en el tribunal diciendo que es inocente, pura libertad, que es lo que espero. Y aquellos que oprimen a mi hijo, recuerden, los procesaré en el más allá», subrayó.

Entonces Magda espera que la policía lo resuelva rápidamente con destino y en el momento adecuado.

«Y me siento decepcionada, así es, con la policía que siempre tiene el poder, va con el poder, ya. Ese es todo mi mensaje, eso es todo. Ojalá que el sumario de hoy traiga una buena noticia a la familia de que Pedro está libre», dijo Magda.

Para su información, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN Jaksel) celebrará el primer juicio de la demanda previa al juicio del director de Lokataru, Delpedro Marhaen, sobre la determinación del sospechoso por parte de la policía de Metro Jaya, el viernes 17 de octubre de 2025.

Delpedro fue señalado como sospechoso en el caso de presunta incitación a una manifestación que terminó en anarquía hace algún tiempo.

Informado desde el sitio web oficial del Sistema de Información de Seguimiento de Casos (SIPP) del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, esta solicitud previa al juicio se registró en el caso número 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

El solicitante incluido en la lista es Delpedro Marhaen Rismansyah. Mientras tanto, el demandado es el Jefe de Policía Cq Direskrimum Polda Metro Jaya.

«Estado del primer caso», como se cita en la declaración SIPP del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Mientras tanto, la audiencia previa al juicio se llevará a cabo en la Sala 04 del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

«La fecha del juicio es el viernes 17 de octubre de 2025. 09.05 WIB hasta el final. Primera agenda del juicio», dijo.

Página siguiente tvOnenews/AR Safira