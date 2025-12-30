A los jugadores del Man City se les prohibió engordar después de las vacaciones, Haaland estuvo en el centro de atención

VIVA – pep guardiola demostrando por qué es considerado uno de los entrenadores más perfeccionistas del mundo. Tras las vacaciones navideñas, Pep desveló un secreto de cocina sobre la disciplina de su plantilla. En un momento en el que mucha gente «confunde» los platos de fiesta, los jugadores de The Citizens demuestran un alto nivel de profesionalidad.

Para Pep Guardiola, las fiestas navideñas no son excusa para que los deportistas profesionales ignoren su condición física. Pep enfatizó que no dudaría en tachar grandes nombres de la lista de convocados si la balanza se inclinara en la dirección equivocada.

«Ayer se pesó el peso de cada jugador», afirmó Pep en rueda de prensa. Representa una clara amenaza para cualquiera que se atreva a violar los límites de la tolerancia. peso corporal club.

«Imagínese si un jugador, que ahora está en perfectas condiciones, volviera con un sobrepeso de 3 kilos. Este jugador definitivamente no viajará a Nottingham», subrayó.

Este mensaje es una alarma para las caras estrellas del City de que el puesto principal en el equipo no se obtiene gratis, sino que hay que mantenerlo todos los días.

La honestidad de Pep: «¡Yo mismo gano 5 kilogramos!»

Curiosamente, en medio de esta asertividad, Pep Guardiola hizo una declaración que provocó las risas de los medios. Admitió que las reglas de peso sólo se aplicaban a los jugadores, no a él mismo.

«Mi propio peso aumentó entre 4 y 5 kg debido a la comida y bebida que consumí durante las vacaciones, por lo que los resultados en la báscula de los jugadores son muy buenos para el equipo», bromeó Pep.

Aunque él mismo disfrutó de una comida navideña hasta ganar peso, Pep se enorgullece de que sus jugadores no hayan seguido los pasos del técnico en materia de problemas estomacales.

La disciplina se convierte en patrimonio cultural ciudad de manchester

Pep confirmó que todos sus jugadores, incluida la máquina de goles Erling HaalandPasó la prueba de peso con resultados satisfactorios. Según él, esto no es sorprendente, ya que la disciplina está arraigada en el club desde hace diez años.

«Los jugadores han sido muy disciplinados desde hace 10 años. La temporada pasada quizás fue un poco más difícil debido a las muchas lesiones que sufrimos, pero siempre se comportaron de manera extraordinaria», elogió el técnico español.