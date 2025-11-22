A los internautas les preocupa que Raisa se caiga mientras corre con un vestido y tacones altos, la respuesta de la diva es aún más divertida

Jacarta – raisa volvió a ser el centro de atención, no solo porque ganó el premio a Mejor Artista Solista Femenina Pop en los Premios AMI, sino también por el inesperado momento que se volvió viral cuando decidió huir de la multitud mediática.

Luciendo encantadora con un vestido rosa, Raisa inicialmente se tomó el tiempo de pararse frente a la cámara para posar. Sin embargo, tan pronto como la periodista comenzó a prepararse para dar una entrevista, la cantante de repente se levantó un poco el vestido y corrió hacia el ascensor mientras decía: «¡Gracias!». Desplázate para saber más, ¡vamos!

Lo que hizo aún más emocionante la escena fue la forma en que corría en tacones altos a una velocidad que hizo que sus compañeros lo persiguieran para que llegara al ascensor sin incidentes.

Este momento inusual fue subido por la propia Raisa a través de su cuenta de TikTok. En la descripción del video, admitió que se escapó deliberadamente para evitar preguntas sobre su proceso de divorcio de Hamish Daud.

«En mi cerebro pienso ‘quiero huir en lugar de hacer preguntas’, pero mi cuerpo se mueve inmediatamente», escribió Raisa, citada el sábado 22 de noviembre de 2025.

Lo curioso es que Raisa también respondió a los comentarios de los internautas que estaban preocupados de que Raisa se cayera considerando que estaba corriendo con un vestido largo y tacones altos.

«Miedo de caer hermana», dijo el internauta.

«Más miedo a que le hagan preguntas», respondió Raisa.

«Tengo confianza en mis habilidades para correr con tacones», añadió.

El vídeo se tituló «dejar que gane mi pensamiento intrusivo», y surgieron otros comentarios divertidos, que iban desde compararlo con un futbolista hasta una princesa real que se escapó.

«Corre muy rápido como C. Ronaldo», dijo el internauta.

«Es sorprendente cómo la princesa que fue obligada a casarse se escapó», añadió otro.