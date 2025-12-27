A los ciudadanos indonesios víctimas de la trata de personas en Camboya se les prometió operadores de computadoras, pero se vieron obligados a convertirse en estafadores

Jacarta – policia nacional revelar la cronología de los casos penales de trata de personas (CONSEJO) que atrapó a nueve ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) De Camboya.

Inicialmente, las víctimas fueron reclutadas con el atractivo de trabajar como operadores informáticos con salarios prometedores, pero al llegar al extranjero se vieron obligadas a trabajar como estafadores en línea.

Director de Ciertos crímenes (Dirtipidter) Departamento de Investigación Criminal General de Brigada de la Policía Nacional Pol. Oficial médico. Irhamni explicó que este caso comenzó cuando a una de las víctimas y a su marido alguien que afirmaba haber trabajado en Camboya les ofreció un trabajo.

«La víctima fue atraída a trabajar en una empresa como operador informático con la promesa de un salario de 9 millones de IDR al mes», dijo el general de brigada Irhamni durante una conferencia de prensa para la repatriación de víctimas en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía, Yakarta, el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche.

Después de que la víctima expresa interés, el reclutador o patrocinador se encarga de todas las necesidades administrativas, desde pasaportes, visas hasta billetes de salida. Este proceso lo realiza íntegramente el patrocinador, de manera que la víctima apenas conoce los detalles del viaje o el objetivo real del trabajo.

Los problemas empezaron a surgir cuando la víctima llegó a Camboya. A su llegada al aeropuerto de Phnom Penh, el patrocinador tomó inmediatamente los pasaportes de las víctimas. Luego los recogieron en un taxi y los llevaron en un viaje por carretera durante unas cuatro horas hasta un lugar que no conocían.

«Como era su primera vez en Camboya, la víctima no sabía a qué zona se dirigía. Simplemente la siguió. Resultó que cuando llegaron al lugar, la víctima fue contratada como estafadora», dijo Irhamni.

Allí, las víctimas se ven obligadas a cometer fraudes en línea. Si no pueden cumplir los objetivos especificados, reciben castigos físicos y presión psicológica. «El castigo es gradual, desde flexiones y abdominales hasta obligarlo a correr cientos de veces en el campo de fútbol sala», dijo Irhamni.

La oportunidad de escapar finalmente surge cuando la supervisión es laxa, como cuando se invita a la víctima a comer juntos fuera del lugar de trabajo. Aprovechando la negligencia de los guardias y superiores, la víctima escapó y se dirigió directamente a la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Phnom Penh para pedir protección.

Al revelar este caso, la Policía Nacional también confirmó que el líder o jefe donde trabajaba la víctima era un ciudadano extranjero (WNA) de China.