A los autos usados ​​de los 90 que tienen éxitos, ahora el objetivo de los coleccionistas

Yakarta, Viva – Coche usado Los años 90 tienen un lugar especial en los corazones de muchos indonesios. Ese tiempo es posiblemente la culminación de varios modelos de automóviles legendarios. Hasta ahora, algunos de los autos todavía se buscan debido a sus recuerdos y dureza.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveLunes 8 de septiembre de 2025, uno de los más populares es, por supuesto, la Generación Toyota Kijang KF40 y KF50. Este automóvil no es solo una elección de familia, sino que también confía en los negocios. El apodo de «Cápsula Kijang» está fuertemente unida, lo que indica el diseño que comienza a ser moderno en su era.

Además de Kijang, el Honda Civic Genio también es un ídolo de los jóvenes de los 90. El diseño es deportivo con una curva diferente que es diferente de los competidores. Civic Genio es famoso por ser ágil y económico, adecuado para aquellos que desean verse elegantes sin sacrificar la comodidad.

Sin olvidar, Suzuki estima fue una elección interesante en ese momento. Aunque no es tan popular como Civic, la estima ofrece una comodidad y características bastante completa. También se sabe que este automóvil es terco, aunque ahora la población se está volviendo más pequeña.

Mitsubishi Lancer tampoco se puede olvidar de la lista de autos de tendencia de los 90. Variante Lancer Evo incluso en todo el mundo a través del mundo de Rally. En Indonesia, la versión circulante sigue siendo un símbolo de los jóvenes que les gusta el rendimiento.

Para aquellos a quienes les gusta un aspecto grande y elegante, Isuzu Panther es la respuesta. Este automóvil diesel es famoso por ser eficiente en combustible y capaz de acomodar a muchos pasajeros. No es sorprendente que Panther sea la elección de la familia extendida y el transporte público.

Mientras tanto, Toyota Starlet también dejó rastros en los años 90. Este pequeño automóvil es ágil, económico y fácil de cuidar. Muchos consideran a Starlet como un «nivel de entrada» que sigue siendo elegante.

Honda Accord Maestro también tiene un lugar especial entre los ejecutivos. El diseño es elegante, el motor es suave y se siente premium en comparación con sus rivales. Hasta ahora, el maestro sigue siendo popular debido a su fuerte impresión clásica.

No menos interesante, Daihatsu Espass viene con una forma única como una cápsula. Este automóvil a menudo se le apoda el «auto ovni» porque el diseño es diferente de otros automóviles. Espass es popular entre las familias y los empresarios que necesitan una cabaña de ayuda.