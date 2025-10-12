A las Indias Occidentales les falta esfuerzo, no fondos







Como en la vida, también en el deporte habrá altibajos. Es lo que se hace durante los altibajos lo que a menudo puede determinar cómo afrontar los bajos. No se equivoque, habrá bajadas con tanta seguridad como que la noche sigue al día y si ha habido altibajos supremos, entonces es un gran esfuerzo tratar de sobrellevar las bajadas. Lidiar con las bajas muestra carácter y brinda una mejor oportunidad de remontar desde las profundidades de los bajos hasta llegar a los altos.

los dias de gloria

El Indias Occidentales Los equipos desde la década de 1960 hasta principios de 2000 eran el mejor equipo de cricket del mundo. Sí, los australianos, como siempre, eran competidores duros, pero los Windies los derrotaban regularmente y mostraban al mundo lo que significaba un ritmo como el fuego. Además de eso, tenían bateadores que eran la envidia del mundo. Abridores destructivos seguidos por algunos de los mayores asesinos de los ataques de los bolos, ya sea en ritmo o efectos. En aquellos días no había mucha infraestructura en el Caribe. Sus campos de cricket eran pequeños y tenían una casa club que sustituía al pabellón cada vez que venía a jugar un equipo extranjero. Las canchas de práctica no siempre fueron excelentes y algunas de las instalaciones definitivamente podrían haber sido mejores. Sin embargo, con todas estas instalaciones menores a su disposición, en comparación con las de Inglaterra y Australia, los Windies los estaban derrotando con facilidad.

Había hambre de mostrarle al mundo lo que podían hacer a pesar de no ser del primer mundo. Aunque contaban con algún jugador blanco o mestizo en sus filas, el deseo de demostrar que no eran menos estaba ahí. Nada ejemplifica esto mejor que los primeros días cuando se referían a la gran leyenda, George Headley, como el Bradman negro, la gente del Caribe respondía diciendo «No, ese bateador australiano es el Headley blanco».

La principal industria en el Caribe es la industria del turismo y no hay demasiadas oportunidades corporativas para los jugadores como las que están disponibles en el subcontinente o en Inglaterra y Australia. Entonces, jugar para las Indias Occidentales también fue una forma de poner comida en la mesa. Nunca había garantía de un lugar en el equipo a menos que tuvieras un buen desempeño. Por lo tanto, nunca hubo relajación mental y la actitud siempre fue la de salir y dar lo mejor de ti para que tú también pudieras ser elegido para el próximo partido de prueba. Cada partido jugado para las Indias Occidentales significaba ingresos extra, aparte de los contratos de los equipos del condado o de la liga inglesa, para los jugadores de los Windies de aquellos días. Hoy en día, con estadios en prácticamente todas las islas del Caribe y jugadores con contratos centrales garantizados, los jugadores de los Windies no pueden o no quieren producir ni siquiera un destello de las actuaciones del pasado.

Toda esta charla sobre la escasez de finanzas es sólo una distracción del simple hecho de que el nivel de esfuerzo simplemente no está ahí. Talento no falta. En el nivel más alto siempre importa más el temperamento que la capacidad. En cuanto a las finanzas, cada tres o cuatro años la parte de CPI Los ingresos aumentan cada vez más y, sin embargo, los resultados rara vez dan lugar al optimismo de que el equipo ha superado la situación.

¿Contratos para calmar el hambre?

Por lo tanto, surge la pregunta de si el hambre se apacigua con ingresos garantizados gracias a los contratos centrales. ¿Duplicar o triplicar las tarifas de los partidos y eliminar el dinero garantizado del contrato sería suficiente? Tal como están las cosas, los mejores jugadores prefieren jugar los formatos de pelota blanca y no estar disponibles para los equipos de pelota roja. Si a los jugadores también se les puede dar más por cada 10 o 15 partidos de prueba que jueguen, podría ser un incentivo para hacer un intento mayor que los esfuerzos apáticos que generalmente se ven con ingresos por contrato garantizados. Sí, los caminos hacia Grillo de prueba Están un poco improvisados, pero con los fondos ahorrados al eliminar los contratos garantizados, estos se pueden pavimentar mejor para las generaciones futuras.

Las Indias Occidentales pueden volver a la senda ganadora. El dicho habitual sería: «Todo está en sus manos», pero ¿no debería decir: «Todo está en sus mentes»?

