





El Fuerzas armadas indias Se les dio total libertad para responder adecuadamente al ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril, dijo el domingo el ministro de Defensa Rajnath Singh durante su visita a Marruecos, informó la agencia de noticias PTI.

También dijo que las acciones de la India en respuesta al ataque fueron «medidas y no escalorias».

El Ministro de Defensa, que está en una visita de dos días al país del norte de África, hizo los comentarios mientras se dirigía a la comunidad india en Rabat.

Según una lectura oficial, el Ministro de Defensa reafirmó que las fuerzas armadas estaban completamente preparadas y se les había dado total libertad para responder después del ataque cobarde contra indios inocentes en Pahalgam, informó PTI.

«Tomamos medidas no basadas en la religión sino en los hechos (Humne Dharm dekh Kar Nahi, Karm dekh Kar Maara Hai)», dijo Singh, citando a los Ramcharitmanas para describir el enfoque firme pero restringido de la nación, pero restringido,

El 22 de abril, los terroristas mataron a 25 turistas y un local en el pintoresco Pahalgama valle. En respuesta al horrendo ataque, India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en territorios controlados por Pakistán.

Los ataques provocaron cuatro días de intensos enfrentamientos que terminaron con una comprensión de detener las acciones militares el 10 de mayo.

Mientras tanto, durante su discurso del domingo, el Ministro de Defensa también destacó el progreso logrado por la India en la última década bajo Liderazgo del primer ministro Narendra Modi. A pesar de los desafíos geopolíticos, India se ha convertido en la economía principal de más rápido crecimiento, y está listo para ingresar a los tres primeros pronto, dijo.

Singh también destacó la transformación digital de la India, los avances rápidos en la economía del conocimiento y el aumento en las nuevas empresas de 18 unicornios hace una década a 118 hasta esta fecha, informó PTI.

Aparte de esto, el Ministro de defensa sindical Subrayó el «crecimiento notable» de la industria de defensa de la India, afirmando que la producción del país ha alcanzado Rs 1.5 lakh millones de rupias, mientras que las exportaciones de defensa ahora superan las Rs 23,000 millones de rupias, con India vendiendo armas a más de 100 países.

El Ministro de Defensa también elogió el arduo trabajo, la dedicación y la honestidad de la comunidad india.

Encantado de interactuar con la comunidad india en Rabat. Elogió su arduo trabajo y dedicación que define a la comunidad india en todo el mundo. Es digna de elogio, cómo están contribuyendo al progreso de Marruecos y al mismo tiempo permanecen conectados con sus raíces en la India. pic.twitter.com/rjywuxnpyw – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 22 de septiembre de 2025

Esta es la primera vez que un ministro de Defensa de la India visitó Marruecos, informó PTI.

Singh celebrará una reunión bilateral con su homólogo marroquí Abdeltif Loudiyi.

Después de las conversaciones, se espera que los países firmen un memorando de entendimiento (MoU) sobre la cooperación en el campo de la defensa.

El MOU proporcionará un marco institucional para expandir y profundizar el compromiso de defensa bilateral, incluidos intercambios, capacitación y vínculos industriales, dijeron las autoridades.

Los lazos entre India y Marruecos han ganado impulso desde que el rey Mohammed VI se reunió con el primer ministro Narendra Modi en 2015 en India.

(Con entradas PTI)









