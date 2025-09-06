‘¡A la victoria!’ Se imagina a Ucrania de posguerra tratando de reconstruir

Cineasta ucraniano galardonado Valentyn Vasyanovych («Atlantis») se dirige al Festival de Cine de Toronto Con su último largometraje, «To the Victory!», Una historia semiautobiográfica sobre familias rotas y vidas fracturadas establecidas después de la derrota de las fuerzas rusas por el ejército ucraniano. El mundo del cine se estrena en la sección de plataforma del festival.

«¡A la victoria!» es un trabajo de ficción especulativa que tiene lugar en una posguerra Ucrania, donde los sobrevivientes de la invasión rusa intentan reconstruir sus vidas en un país liberado que, como pronto descubren, pueden no ser la patria que anhelaban. Una coproducción de Ucrania-Lituania producida por Forfilms, Arsenal Films y M-Films, está escrita y dirigida por Vasyanovych, quien también protagoniza el papel principal. El mejor amigo para siempre está manejando las ventas mundiales.

Vasyanovych interpreta a Roman, un director sin suerte que está sin trabajo e intenta filmar su última película en un país cuya población cada vez menor todavía está traumatizada por la guerra. Mientras su esposa e hija construyen una nueva vida en Viena, Roman se queda atrás, confundido, inquieto y convencido de que las cosas mejorarán. A pesar de los esfuerzos de su esposa para atraerlo a Austria, Roman insiste en resistirlo en Ucrania hasta que su última película se uniera.

La meta-ficción que sigue es una historia de un cineasta que, como Vasyanovych, le resulta casi imposible contar una historia que no se trata de la guerra. Rodeados de amigos que experimentan su propia ansiedad provocada por separaciones familiares y conflictos matrimoniales, hacen una película de bajo presupuesto e improvisado que intenta capturar su nueva realidad extraña.

Hablando con Variedad Antes del estreno de Toronto de la película, Vasyanovych dice «¡a la victoria!» es «no es una película autobiográfica», per se, tanto como «una predicción de una posible autobiografía en el futuro». Es una película filmada en medio de la incertidumbre de la guerra que lucha con la incertidumbre aún mayor por venir.

Hecho con un equipo de esqueleto de solo seis o siete personas, todos amigos del director, que aparecieron como actores en la película y se turnaron para la cámara, la producción fue un esfuerzo «de apoyo», dice Vasyanovych, describiéndolo como un «gran lanzamiento psicológico» que permitió al grupo, aunque brevemente, para olvidar la realidad de la guerra. «Realmente ayudó a distraer [us] De otros pensamientos «, dice el director.» Era una especie de psicoterapia colectiva «.

La naturaleza improvisada de la producción nació en parte por necesidad práctica. Al principio, Vasyanovych había elegido a un profesional en el papel principal, solo para darse cuenta de que el actor, que era miembro de las fuerzas armadas de Ucrania, podía ser llamado a la primera línea en cualquier momento. «Era absolutamente imposible hacerlo de la manera típica con los actores», dice Vasyanovych, quien tuvo que superar su renuencia inicial antes de que finalmente aceptaran aparecer en la cámara.

El director también reconoció que tratar de representar la inmediatez de la guerra a través de la ficción resultaría inadecuada, señalando que su compatriota Documental Experimental «Real», que usó imágenes con una GoPro en la primera línea de la guerra, era «mucho más creativa» que cualquier cosa que haya logrado con un equipo de producción en Kyiv.

En cambio, Vasyanovych estableció los eventos de «¡a la victoria!» Un año en el futuro, imaginando el eventual triunfo de su país sobre las fuerzas rusas para centrarse en lo que viene a continuación, en la compleja tarea de reconstruir una nación una vez que la supervivencia ya no es el director animador de la vida diaria. Al igual que el director, que se separó de su familia desde el principio de la guerra, muchos ucranianos han luchado con la depresión y otros problemas de salud mental, mientras que se estima que 5 millones de sus compatriotas se han ido desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. No se sabe cuántos regresarán una vez que se firme un trato de paz eventual.

«Es importante comenzar a pensar ahora en cuándo termina la guerra», insiste Vasyanovych, y agregó que su «mayor miedo» es un retorno a un status quo dominado por la política populista y las distracciones comunes de las luchas diarias. Eso se extiende a sus preocupaciones por la industria cinematográfica del país, señalando cuán tentador podría ser para los directores ucranianos «hacer películas de propaganda y estúpidas comedias» en lugar de «reflexionar sobre el trauma» forjado por la guerra.

«La cultura realmente importa», dice Vasyanovych, citando el desarrollo de una identidad nacional robusta, a través del cine y otras formas de cultura popular, como un baluarte contra la provocación extranjera. «Si tuviéramos una cultura fuerte … Rusia nunca nos habría atacado. Sé que es bastante controvertido. Pero lo único que realmente te protege de ser comido por vecinos más grandes es cuando eres diferente, y el vecino sabe que eres diferente».

Durante más de tres años, los soldados ucranianos, los reclutas y los civiles comunes han dado sus vidas para defender las fronteras de su país, y Vasyanovych está hablando con Variedad Pocos días antes de la última embestida de misiles rusos en Kyiv. El director dice que está perseguido por una sola pregunta: “¿Qué pasa? [if] ¿Todos los sacrificios vienen a nada?

«Los ucranianos no creemos en la esperanza después de todo lo que ha sucedido», continúa. «La esperanza no es la parte más fuerte de nuestra mentalidad. Porque si tienes esperanza, tienes una decepción. No queremos estar decepcionados. Si crees en algo, es muy probable que te decepcione. La historia de nuestro país nos lleva a eso [conclusion]. «