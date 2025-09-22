A la navegación a Gaza, Wanda Hamidah dio un ‘Sentilanti picante’ a los miembros del Parlamento Indonesio

VIVA – Artista, activista y una vez miembro del Parlamento indonesio, Wanda Hamidah Ser la única mujer elegida para ir a Gaza. Wanda fue elegido para ir a Gaza, Palestina Junto con Global Sumud Flotilla (GSG).

Basado en la declaración de Wanda Hamidah, que se compartió en su cuenta personal de Instagram el 21 de septiembre de 2025 ayer, estaba en Portopalo Sicilia Italia antes de regresar a navegar a Gaza. La partida de Wanda Hamidah a Gaza no estuvo exenta de obstáculos.

El propio Wanda se encuentra actualmente en Portopalo para esperar a que su barco sea reparado después con problemas técnicos en el barco. Como se sabía anteriormente, el barco Wanda Hamidah había sufrido daños debido al agua que ingresó al barco antes de regresar a navegar.

Aunque actualmente espera, Wanda Hamidah continúa expresando el tema de la libertad palestina en sus redes sociales. Incluso había una de las cargas de Wanda Hamidah que estaba «coqueteando» al gobierno que se consideraba silencioso sobre el caso de genocidio en Palestina.

Sentilan Wanda Hamidah comenzó con un replanteado de Wanda Hamidah que mostró a un político de irlandés, llamado Thomas Gould. El propio Thomas condenó en voz alta la acción de los ataques israelíes que mataron a los niños en Palestina Gaza.

«Maldito a Benjamin Netanyahu para ser quemado en el infierno mientras bombardeaba a los niños y a su familia. Se merece en el infierno», dijo.

Thomas reveló que el primer ministro israelí era apropiado para el infierno por sus acciones hasta ahora contra los palestinos. Consideró que lo que hizo Benjamin Netanyahu no era solo un acto de apartheid (racismo), no solo crueldad y crímenes de guerra.

«Es realmente terrible lo que hacen. ¿Dónde están los corazones de la gente de Israel que dejan que su gobierno le haga esto a los niños? ¿Dónde están su humanidad? El pueblo de Israel, los judíos», dijo el político.

El discurso del político trasladó el corazón de Wanda Hamidah, pero por un lado cuestionó a la policía en la patria que parecía en silencio con los ataques llevados a cabo por Israel en Palestina.

«Ninguno de los miembros de nuestro Parlamento no tienen sonido así?», Dijo Wanda Hamidah.

Wanda incluso lanzó a los miembros no vistos del parlamento indonesio con una sentencia de golpe.

«¿De nuevo un rodante? ¿Jogging-Fork? ¿Pilates?» Sindiri Wanda Hamidah.

sátira Wanda Hamidah para miembros del DPR Foto : Historias de Instagram Wanda Hamidah