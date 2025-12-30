A la espera del anuncio del nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia, PSSI en el punto decisivo: ¿subir o repetir errores?

Jacarta – Nombramiento de nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia ahora es sólo cuestión de tiempo. PSSI asegurarse de que se haya completado todo el proceso de selección y nombrar un reemplazo Patricio Kluivert se ha reducido. Esta situación se ha convertido en un gran momento destacado para el público del fútbol nacional, teniendo en cuenta que la silla de entrenador vuelve a convertirse en un puesto crucial tras la serie de resultados decepcionantes vividos por el Garuda Squad en los últimos tiempos.

No lograr el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2026 fue un duro golpe para la selección nacional de Indonesia. Las grandes esperanzas que se habían depositado en Patrick Kluivert para llevar los estándares europeos al fútbol nacional terminaron en decepción.

Ahora, el público espera con plenos signos de interrogación. ¿PSSI realmente está aprendiendo de la experiencia o está volviendo a correr riesgos con nuevos experimentos en el puesto de entrenador?

La Selección de Garuda continúa su lucha en la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la Zona Asia

PSSI afirma que el proceso de selección es definitivo

El vicepresidente I del PSSI, Zainudin Amali, destacó que se han completado todas las etapas de selección del nuevo entrenador de la selección de Indonesia. Según él, el público sólo necesita esperar el anuncio oficial de la federación.

Amali dijo que el proceso de selección esta vez ha llegado a la etapa final. También destacó que el mecanismo utilizado fue considerado más saludable y profesional que antes. Presidente del PSSI, Erick ThohirSe dice que no participa directamente en el proceso de selección de candidatos.

Amali explicó que Erick Thohir solo presidió la reunión cuando el proceso entró en la etapa final de toma de decisiones, después de que se mantuvieron conversaciones con el organismo del equipo nacional y el comité ejecutivo del PSSI.

Entrevistas en vivo a Europa y el papel del Exco

Anteriormente, Endri Erawan, miembro del PSSI Exco, reveló que el proceso de selección se llevó a cabo con bastante seriedad, incluida una visita a Europa. Se dice que varios funcionarios del PSSI, entre ellos Muhammad, el director técnico Alexander Zwiers y el asesor técnico Jordi Cruyff, realizaron entrevistas directas con los candidatos. entrenador de la selección nacional Indonesia.

Amali ve este paso como una señal positiva. Dijo que PSSI Exco tiene espacio libre para expresar opiniones sobre la figura del entrenador que se considera apropiado para la selección de Indonesia. Según él, la participación de muchas partes en este proceso es algo que hay que valorar.