A la espera de que la economía de Indonesia alcance el 6 por ciento, Purbaya garantiza que los pañales y las toallitas húmedas no estarán sujetos a impuestos.

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó que la Dirección General de Aduanas y Impuesto (DJBC) El Ministerio de Finanzas aún no aplicará impuestos especiales a los productos para pañales (pañal) Y pañuelo mojado pronto.

Lo expresó en la conferencia de prensa ‘Informe al Ministro de Finanzas’ en la oficina del Ministerio de Finanzas, en el área de Lapangan Banteng, en el centro de Yakarta.

«Así que con respecto al impuesto especial sobre (productos) pañales y toallitas húmedas, no parece que vayamos a implementarlo en un futuro próximo», dijo Purbaya, el viernes 14 de noviembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Explicó que, aunque estos dos tipos de productos habían sido estudiados previamente por DJBC en el contexto de la expansión de los bienes sujetos a impuestos especiales (BKC), su implementación aún no se implementaría realmente.

Purbaya enfatizó que, como ya había dicho anteriormente, seguía comprometido a que el Ministerio de Finanzas no aumentaría el número de impuesto sólo antes de que la economía nacional creciera en el rango del 6 por ciento.

«Así que hasta que la economía esté estable, no agregaré impuestos primero. Luego, esperaré a que la economía llegue al 6 por ciento primero, luego agregaremos impuestos», dijo.

Se sabe que anteriormente en el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 70 de 2025 sobre el Plan Estratégico del Ministerio de Finanzas para 2025-2029, se indicó que productos como toallitas húmedas, pañales y utensilios desechables para comer y beber se habían incluido en el estudio de expansión de los Bienes Excisables (BKC).

Afirma que la exploración del potencial de ingresos estatales a través de esfuerzos para ampliar la base impositiva, las aduanas y los impuestos especiales, así como el mapeo del potencial del PNBP, se ha llevado a cabo mediante la preparación de un estudio de potencial del BKC.

«Esto incluye pañales y utensilios desechables para comer y beber, así como un estudio de la extensificación del impuesto sobre el tejido húmedo», se cita en PMK nº 70/2025.