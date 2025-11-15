A la caza del talento digital

Jacarta – Indonesia todavía lo necesita talento digital trabajadores calificados alrededor de 9 millones para 2030.

Mientras tanto, en términos de educación formal, como las universidades, sólo pueden ofrecer 6 millones de talentos digitales.

Por no hablar de los datos según el Foro Económico Mundial o WEF 2025, que registra que hasta 92 millones de puestos de trabajo en el mundo tienen potencial de ser reemplazados por la automatización para 2030.

La buena noticia es que aparecerán 69 millones de nuevos roles al mismo tiempo. Esto indica la necesidad de mejorar las habilidades y el liderazgo que estén preparados para afrontar la era. inteligencia artificial (AI). Este desafío obliga entonces a todas las partes a actuar.

Telkomsel por ejemplo, a través de dos programas superiores, IndonesiaNEXT y NextDev, continuamos demostrando nuestro compromiso de construir una generación joven de indonesios que se adapten a los desarrollos tecnológicos, especialmente en los campos de la inteligencia artificial, las nuevas empresas digitales y la innovación basada en soluciones sociales.

Los programas IndonesiaNEXT y NextDev fueron diseñados por Telkomsel para empoderar a la sociedad mediante el aumento de las capacidades digitales, incluido el uso de tecnología de inteligencia artificial.

De acuerdo a Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social Telkomsel Abdullah Fahmi, además del número de participantes, el principal indicador de éxito de estos dos programas también reside en la calidad de los resultados y el impacto real producido.

«Queremos asegurarnos de que la generación joven de Indonesia no sea sólo un usuario de tecnología, sino también un creador y desarrollador de innovación digital», afirmó.

Desde su lanzamiento en 2016, IndonesiaNEXT se ha convertido en uno de los programas de desarrollo de competencias digitales más grandes iniciados por Telkomsel para estudiantes de toda Indonesia. Este programa es un foro para la mejora de las habilidades profesionales y la certificación global en el campo de la tecnología digital.

A través de un plan de estudios que se actualiza continuamente según las necesidades de la industria, los participantes de IndonesiaNEXT no solo reciben capacitación técnica como Fundamentos de IA, análisis de datosY computación en la nubepero también habilidades no técnicas como oratoria, liderazgoasí como marca digital.

Además de brindar capacitación, este programa también brinda oportunidades para que los participantes obtengan una certificación internacional de instituciones globales como Microsoft, Cisco y Google.

Hasta el noveno IndonesiaNEXT, este programa ha producido más de 8.000 certificaciones digitales para jóvenes talentos de 38 provincias, con un alcance acumulado de más de 96.000 participantes.