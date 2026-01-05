A Kevin O’Leary no le gusta el final de ‘Marty Supreme’ y quiere que Rachel muera

En el apogeo de la Gran Recesión, Kevin O’Leary se reunió con Mark Burnett para desayunar en un hotel junto a la playa de Los Ángeles.

El capitalista de riesgo de 71 años, conocido como Mr. Wonderful, había vendido su empresa de software educativo a Mattel por 4.200 millones de dólares y había pasado los últimos años en un panel de inversores de la serie canadiense «Dragon’s Den». Burnett, el titán de los reality shows detrás de “The Apprentice”, buscaba llevar ese mismo formato empresarial al público estadounidense con una nueva serie llamada “Shark Tank”.

“Dijo: ‘Estamos buscando a un verdadero imbécil, y tú lo eres’”, recuerda O’Leary, sentado en una habitación de hotel de Manhattan en diciembre, lejos del sol de Santa Mónica. “Dije: ‘¿Lo tomo como un cumplido?’ Después de eso, nunca miramos atrás”.

Diecisiete temporadas y cinco premios Emmy después, “Shark Tank” ha generado casi 45 spin-offs internacionales y ha cerrado cientos de acuerdos. Según O’Leary, el programa «cambió el tono del ascensor para siempre». También lo convirtió en una celebridad cuya franca crueldad lo consolidó como el Simon Cowell del capitalismo.

O’Leary no era actor e insiste en que Mr. Wonderful no es un personaje. (Sí, es realmente a él cuando le dice a un aspirante a propietario de un negocio: “Estás muerto para mí” o lo reprende llamándolo “cerdo codicioso” o “cucaracha vampiro”.) Entonces, fue una sorpresa cuando, dos décadas después de ese desayuno en Los Ángeles, recibió una llamada del director Josh Safdie, quien estaba seleccionando “marty supremo«, una película de A24 centrada en una estrella del ping pong interpretada por Timothée Chalamet. Safdie pronunció las mismas palabras mágicas que Burnett: «Estamos buscando a un verdadero imbécil».

©ABC/Cortesía Colección Everett

A pesar de su falta de experiencia actoral, el autor de “Uncut Gems” imaginó a O’Leary como el enemigo central de la película, un WASP millonario que vende bolígrafos llamado Milton Rockwell y que pelea con el atleta estafador de Chalamet. Safdie le pidió a O’Leary que viniera a Nueva York para leer el papel, pero O’Leary se negó. «No puedo hacerlo. Estamos en pleno verano. Estoy sentado en mi muelle», le dijo al director. «Te enviaré un avión. Ven a verme». O’Leary supuso que si Safdie estaba dispuesto a volar a su casa en el lago en Muskoka sólo para escucharlo leer para el papel, la oportunidad debía ser seria.

Safdie y su coguionista Ronald Bronstein estuvieron de acuerdo y le enviaron el guión a O’Leary, que él imprimió y dejó en el bar de su casa. A la mañana siguiente, el amigo de O’Leary, el banquero de inversiones Gene McBurney, estaba afuera en su muelle, leyendo el guión mientras el sol se asomaba sobre el agua. «¿Has leído esta maldita cosa?» McBurney le preguntó a O’Leary. “Quien escribió esto es un cachorro muy enfermo, pero no puedes dejar de pasar las páginas”.

O’Leary fue vendido. Leyó el papel y su agente pronto comenzó a negociar el trato. Siguió la “tontería habitual de Hollywood”. Pero el representante de O’Leary no estaba tan seguro de que fuera un buen paso en su carrera: «Dijo: ‘Tengo que ser transparente contigo. Algunos de nosotros en la UTA estamos nerviosos porque nunca has actuado antes. ¿Qué pasa si te cagas en la cama?'»

“Marty Supreme” se estrenó ampliamente en Navidad, convirtiéndose rápidamente en el segundo fin de semana de estreno más importante de A24 y generando rumores sobre los Oscar. Lo más importante para O’Leary es que su actuación ha recibido elogios de la crítica. “Esta cosa de idiota está empezando a funcionar un poco para mí”, sonríe.

Conocí a O’Leary por primera vez en una mañana helada en Midtown, donde acaba de llegar, maleta en mano, después de un vuelo retrasado por el clima. Lleva un traje negro con gemelos en forma de calaveras y me muestra un prototipo de auricular que traduce sus textos en cinco idiomas, que le regaló su coprotagonista de “Shark Tank”, Mark Cuban. Mientras O’Leary se registra en la recepción, me ofrezco a reservarnos una mesa en el restaurante medio vacío del hotel. Me ignora con una sonrisa y sugiere: «Hagámoslo en el ático».

En la suite del hotel, Linda, la esposa de O’Leary, insiste en que pida un café y algo de comer mientras O’Leary coloca una pequeña cámara en un trípode. Filma cada entrevista y las recorta para sus páginas de redes sociales, dice, colocando un micrófono en mi chaqueta. Es un movimiento inusual que habla de su pasión por la producción de videos y también, tal vez, de su deseo de control.

Le cuesta explicar su proceso de actuación, aparte de decir que no sentía que estuviera actuando en absoluto. Cuando entró en el plató con su postizo, gafas y relojes rojos (que lleva ahora, uno en cada muñeca), simplemente era Miltón. «Simplemente respiré el aire de 1952», dice.

La primera escena que filmó fue junto a Chalamet. «Hablamos de la escena durante un par de minutos, luego se levantaba, caminaba alrededor de la cámara por un segundo y regresaba como Marty Supreme. Saltan chispas de sus dedos», dice. «La primera vez que filmamos, eso me asustó. Nunca más me asustó otra vez. Sabía exactamente cómo trabajaba y fue maravilloso». O’Leary confía en que Chalamet ganará el Oscar al mejor actor.

En la película, Milton se burla y se maravilla de Marty. En una escena particularmente memorable, O’Leary golpea el culo desnudo de Chalamet con una paleta de ping pong. O’Leary dice que la escena requirió 40 tomas y se filmó hasta las 4 am, y Chalamet se negó a usar un doble de trasero porque «no quería que se inmortalizara otro trasero» en la pantalla. Cuando la paleta de apoyo se rompió después de un golpe, Chalamet insistió en que O’Leary usara una real, lo que dejó marcas en su trasero.

«Fue fácil darle una paliza porque era ese pequeño bastardo arrogante desde el principio, ese pequeño imbécil presuntivo. Fue increíble», dice O’Leary.

Cortesía de la colección Everett

En otro discurso amenazador, Milton se burla de Marty: «Soy un vampiro», una frase que se le ocurrió a O’Leary. Lee sus mensajes de texto con Safdie y me muestra un video que le envió al director en el que aparece metiéndose en el personaje. “Tenemos un contrato… y lo sellamos con una paleta”, improvisa O’Leary, mirando a la cámara del iPhone. «Nací en 1601… y he conocido a muchos Marty Mauser a lo largo de los siglos». A Safdie y Bronstein les encantó la broma sobre la inmortalidad y la incluyeron en el guión.

Pero O’Leary y los escritores no estuvieron de acuerdo en todo, y todavía se queja del final de la película, en el que se ve a Marty sosteniendo a su hijo recién nacido, con lágrimas corriendo por su rostro, abrumado, aterrorizado y eufórico. Viene directamente del avión desde Japón, donde saboteó a Milton al negarse a perder un partido de exhibición contra el jugador estrella de tenis de mesa del país, Koto Endo (Koto Kawaguchi).

«Les dije que estaba realmente insatisfecho con el final, que mi personaje fuera jodido de esa manera. Este final kumbaya es absurdo», dice O’Leary. (Vuelve a esta frustración cinco o seis veces distintas a lo largo de nuestras conversaciones). O’Leary siente que Marty «jodió a todos» en su incesante búsqueda del éxito en el ping pong, y «¿por qué no debería vivir una vida en la miseria a perpetuidad después de eso?»

O’Leary cree que no sólo Marty debería sufrir, sino que también debería sufrir su interés amoroso Rachel, interpretada por Odessa A’Zion. Le propuso una idea a Safdie: «Rachel tiene que morir. Tiene que morir al dar a luz». (Safdie supuestamente consideró la sugerencia antes de decidir que era demasiado «enfermiza»). O’Leary también quería que la película terminara con Milton literalmente mordiendo a Marty, y dice que Safdie y Bronstein «fueron tan lejos como para hacer dientes digitales» antes de rechazar el giro vampírico. «Sé que suena loco, pero para mí ese sería el castigo correcto», dice O’Leary.

Para O’Leary, «Marty Supreme» marcó la primera vez en décadas que fue empleado. «Aprendí la lección de que los decorados cinematográficos no son democracias. No estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo lo digo», dice O’Leary. «Filmamos algo 20 veces y le dije a Josh: ‘Está bien, creo que lo tenemos. Podemos seguir adelante’. Él dijo: ‘¿De qué carajo estás hablando? No podemos seguir adelante hasta que yo diga que vamos a seguir adelante’”.

Antes de acumular su patrimonio neto de nueve cifras, O’Leary, nacido en Montreal, era editor de cine y trabajaba principalmente en televisión deportiva. La fotografía es una de sus pasiones de toda la vida y todavía edita una publicación en las redes sociales por semana en Premiere Pro, a pesar de tener un equipo de marketing personal. (Su portafolio en línea presenta un dramático autorretrato en blanco y negro, paisajes canadienses y tomas detrás de escena de Chalamet).

Viendo a Safdie y compañía. Trabajar con cámaras Aeroflex, lentes Panavision y películas de 35 mm era una fantasía para O’Leary. Pero a veces también era un dolor de cabeza.

«Nunca había visto tanta ineficiencia. El director de fotografía me volvía loco», dice sobre Darius Khondji, que necesitaba una iluminación impecable para cada escena. Filmar con una cámara significaba cambiar constantemente entre dos personajes, y Safdie y Bronstein estaban «analmente locos por la perfección».

«Luego vi la película y me di cuenta de la jodida genialidad de este tipo», dice O’Leary sobre el director. «Cada fotograma fue perfecto. La iluminación fue perfecta. Las escenas fueron perfectas».

En octubre, O’Leary sugirió en una entrevista en un podcast que Safdie podría haber ahorrado millones de dólares reemplazando miles de extras con inteligencia artificial. Sostiene que la IA puede ser una herramienta útil en el entretenimiento para fondos. «Usé muñecas sexuales inflables en las gradas de los estadios de hockey cuando estábamos filmando para que la gente no tuviera que quedarse congelada durante 16 horas», dice sobre sus días como editor de televisión. «Estaban un poco desenfocadas. No se notaba que eran muñecas sexuales».

Aún así, O’Leary, un inversor optimista en IA, rechaza que la tecnología invada significativamente el trabajo de los artistas. «No creo que esto vaya a ser pronto cuando se integre en el cine», dice. «Lo que hace que un actor sea mágico son sus vidas, quiénes son y qué significan para sus fans. Es la misma fobia que teníamos cuando la televisión llegó a la radio. ‘¡Oh, va a diezmar la radio!’ No, no lo es. La forma de arte existe hoy, aún más grande, terrestre y en el espacio. Para mí, la IA es sólo una herramienta”.

Y aunque dice que el crecimiento del streaming y el declive de la distribución en cines es “obvio”, especialmente en medio de la inminente adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix, O’Leary no cree que las salas de cine vayan a desaparecer. «Prefiero estos formatos de pantalla grande. No son sólo las imágenes, es el sonido», dice. «Incluso en el cine en casa más caro, y yo tengo uno, no hay manera de que puedas tener la misma sensación. Mientras la experiencia sea única, particularmente estos nuevos cines con servicio de bar completo, servicio de comida, increíbles sillas tipo sofá en una sala gigante con sonido perfecto y pantalla de 70 mm, no hay nada mejor».

disney

Ya pasamos el tiempo asignado en el hotel y el teléfono de O’Leary no deja de sonar. “Sigamos adelante”, dice, volteando el dispositivo boca abajo sobre la mesa de café. «Estamos en un ritmo aquí». Pero finalmente presiona el botón de responder. Es su publicista y llega tarde a otras entrevistas. «Está bien, está bien, está bien», dice apresuradamente. «Lo tengo. Lo tengo. Está bien. Me voy. Me voy. Me voy ahora mismo». Me mira, sin esbozar una sonrisa, y dice: “Estamos jodidos”.

Linda trae el desayuno de O’Leary (huevos revueltos, salmón ahumado y tostadas sin gluten) y yo devoro algunas bayas antes de salir corriendo del ático. Mientras O’Leary se prepara para sus entrevistas, le pregunto si hacer prensa para una película es emocionante o una tarea ardua. Su esposa responde por él: “Se está divirtiendo más que nunca en su vida”.

O’Leary está interesado en hacer crecer su carrera en Hollywood. Incluso antes de que “Marty Supreme” llegara a los cines, ya había recibido un par de ofertas de directores y productores que vieron los primeros avances de la película. Esperará hasta que finalice el ciclo promocional antes de decidir qué hacer a continuación. «Definitivamente me ha pillado el virus y quiero ver cuán diverso puedo ser en términos de los roles que desempeño», dice.

Aún así, hay una parte en particular en la que tiene sus ojos.

«Toda mi vida, desde que era adolescente, quise ser el chico malo de una película de Bond», dice O’Leary. «Quiero hacer estallar una mierda. Podría hacer estallar mucha mierda».