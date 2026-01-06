A Kerry Riza no se le dio la oportunidad de dar información a los medios, el asesor legal protesta: Los derechos del acusado son limitados

Jacarta – Propietario efectivo de PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Al parecer, la fiscalía no le dio a Riza la oportunidad de dar una declaración directa al equipo de medios.

Este momento ocurrió durante un juicio sobre la gestión del petróleo crudo y productos refinados de PT Pertamina en el Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor) del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Según el seguimiento en el lugar, Kerry estaba estrechamente vigilado por la oficina del fiscal, lo que le hizo continuar caminando rápidamente hacia la sala de detención. De hecho, varios periodistas estaban esperando para pedirle información a Kerry.

El abogado de Kerry, Hamdan Zoelva, afirmó que esto limitaba los derechos de su cliente. acusado proporcionar opiniones y puntos de vista sobre el proceso de la conferencia.

«Fiscal escolte inmediatamente al acusado escaleras abajo, lo que significa que no puede quedarse aquí por mucho tiempo. tope de puerta en los medios», dijo Hamdan a los periodistas.

«Este es en realidad el derecho del acusado que está protegido. Además, esto está bajo la supervisión del juez. El fiscal sólo presenta, la obligación del fiscal es sólo presentar al acusado en el juicio», continuó.

Dijo que nunca antes había habido un problema como ese en otro ensayo. Este incidente estuvo en el centro de atención porque los derechos de Kerry como acusado eran limitados.

Además, dijo Hamdan, el público también tiene derecho a obtener información. Esto está garantizado por la ley y la constitución.

“Este es un derecho amparado por la ley, un derecho amparado por la constitución, eso sí, darle la oportunidad a cualquier asesor jurídico o imputado de dar sus opiniones y puntos de vista respecto del proceso judicial en curso”, concluyó.

Mientras tanto, el otro abogado de Kerry, Heru Widodo, leyó una carta escrita por su cliente en el centro de detención de Selemba. En la carta, Kerry enfatizó que él no era un empresario petrolero.

«Amigos, no soy un empresario petrolero. Nunca he vendido petróleo a Pertamina. Mi negocio es la logística, es decir, el almacenamiento y el transporte», dijo Heru al leer la carta de Kerry.

«Mis cargos están relacionados con mi negocio de logística, no con la compra y venta de petróleo o petróleo mixto», continuó.

Kerry enfatizó que no se había presentado ni un solo testigo en el juicio, citando su participación como alegaron los fiscales.