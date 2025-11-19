A Israel le preocupa que Trump venda aviones de combate furtivos F-35 a Arabia Saudita

Washington, VIVA – Presidente Donald Triunfo ha establecido Arabia Saudita como un importante aliado fuera de la OTAN Estados Unidos de América durante la visita del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman a Washington, DC, el martes 18 de noviembre de 2025, donde los dos líderes llegaron a un acuerdo que abarca la venta de armas, la cooperación nuclear civil, la inteligencia artificial y los minerales críticos.

En una cena formal de gala en la Casa Blanca el martes por la noche, Trump anunció que «llevaría la cooperación militar a un nivel superior al designar oficialmente a Arabia Saudita como un importante aliado fuera de la OTAN».

Arabia Saudita y Estados Unidos también firmaron un «acuerdo histórico de defensa estratégica», dijo Trump.

Una hoja informativa de la Casa Blanca afirma que el acuerdo de defensa “fortalece la disuasión en Medio Oriente”, facilita que las empresas de defensa estadounidenses operen en Arabia Saudita y asegura “nuevos fondos de Arabia Saudita para compartir la carga para cubrir los costos estadounidenses”.

El presidente estadounidense Donald Trump con el príncipe Mohammed bin Salman (MBS) en Riad

Comprar un avión de combate furtivo

La Casa Blanca también anunció que Trump había aprobado la futura entrega de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita, mientras que el reino había acordado comprar 300 tanques estadounidenses.

El acuerdo saudita sobre el F-35 plantea dudas sobre la «superioridad militar cualitativa» Israel

La compra del avión de combate furtivo por parte de Arabia Saudita marcaría la primera venta de este tipo. combatiente avanzó hacia Riad. Según los informes, el reino ha solicitado la compra de 48 aviones.

Si la venta se concreta, probablemente pasarán al menos siete años hasta que se entregue el primer avión.

La medida es vista como un importante cambio de política por parte de Washington que podría alterar el equilibrio de poder militar en Medio Oriente, donde la ley estadounidense establece que Israel debe mantener una «ventaja militar cualitativa».

Porque Israel es el único país de Oriente Medio que tiene el F-35 hasta la fecha.

Trump dijo que era consciente de que Israel preferiría que Riad recibiera combatientes de «menor calibre». «No creo que eso te haga muy feliz», dijo Trump, dirigiéndose al príncipe heredero, que estaba sentado a su lado en la Casa Blanca.

«Han sido grandes aliados. Israel ha sido un gran aliado… En lo que a mí respecta, creo que ambos están en un nivel en el que deberían estar a la vanguardia», dijo Trump sobre el acuerdo F-35.