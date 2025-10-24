A Gibran se le debería dar un trabajo, de lo contrario desperdiciará el dinero del país.

Jacarta – El analista de comunicación política, Hendri Satrio (Hensa) destacó el papel del vicepresidente de la República de Indonesia. Gibran Rakabuming Raka en gobierno.

Según él, el presidente de la República de Indonesia debería dar a Gibran una mayor responsabilidad. Prabowo Subianto. Esto es simplemente para que Gibran no se convierta simplemente en el complemento de Prabowo en el gobierno.

«Gibran, como vicepresidente, debe ser obligado a trabajar. Hay que darle un trabajo, de lo contrario está desperdiciando el dinero de este país», dijo Hensa en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Hensa dijo que Gibran realmente debe estar involucrado en el gobierno. Aunque quizás Prabowo se muestre reacio a involucrar plenamente al vicepresidente.

«Debe haberlo. Y debe ser obligado a participar en este gobierno. Aunque Pak Prabowo no parece querer que participe plenamente, hagamos cualquier programa que lo mantenga ocupado», dijo.

Hensa enfatizó que el papel de Gibran debe ser más que simbólico para garantizar que el gran presupuesto estatal para el cargo de vicepresidente no se desperdicie.

“Si es sólo un complemento sin contribución «De hecho, es lo mismo que desperdiciar el dinero del Estado», afirmó Hensa.

En esa ocasión, Hensa también dijo que había una gran brecha entre la visión del presidente y su implementación por parte de sus ministros.

Esta brecha es uno de los principales factores que influyen en la eficacia del gobierno.

Así lo transmitió Hensa, destacando un año de gobierno bajo el liderazgo del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Así que este año el mayor problema de Pak Prabowo fue la gran brecha entre él y los ministros. Así que la brecha fue realmente larga», dijo Hensa.

Cree que Prabowo tiene una gran visión para hacer avanzar a Indonesia, como se reflejó en su discurso de toma de posesión, que abordó la desigualdad social.

Sin embargo, esta visión aún no está en consonancia con la actuación de sus ministros. Vio que sólo unas pocas figuras como Sjafrie Sjamsoeddin, Sufmi Dasco Ahmad, o otras más jóvenes como Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Angga Raka Prabowo, Prasetyo Hadi y Sudaryono eran consideradas capaces de establecer una comunicación efectiva con el presidente.

Uno de los impactos de esta falta de alineación es una comunicación de políticas menos coordinada. Hensa vio que muchas políticas aún no eran definitivas, pero fueron anunciadas y rechazadas, lo que, según dijo, causó confusión en el público.