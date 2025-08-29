A Gen Alpha le gustan los cines más que las generaciones mayores

Los niños y los preadolescentes pueden revitalizar el negocio del cine teatral, al menos según un nuevo estudio de investigadores de entretenimiento Nrg.

El informe encontró que Gen Alpha, que consiste en niños nacidos de aproximadamente 2013 a 2025, está más interesado en ver películas en la pantalla grande que los consumidores mayores. Aproximadamente el 59% de los miembros de esa generación dijeron que disfrutan viendo películas en los cines más que en casa, en comparación con el 48% de la Generación Z (personas nacidas entre 1997 y 2012), el 45% de los millennials (personas nacidas entre 1981 y 1996) y Gen X (personas nacidas entre 1965 y 1980). Los autores del estudio sugieren que la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y los servicios de transmisión ha hecho que los consumidores más jóvenes estén más interesados ​​en una noche en el multiplex.

«A diferencia de los millennials y los antiguos Gen Z-ers, que aún pueden recordar un momento en que ver películas en casa significaba pasar por la molestia de comprar o alquilar una cinta de DVD o VHS, Gen Alpha está creciendo en un mundo donde es el valor predeterminado», escriben los autores. «Para ellos, hay poca novedad o emoción

ser encontrado en una noche de cine en el hogar. Por extensión, eso hace que la experiencia de salir físicamente de la casa e ir a ver una película en los cines se sienta aún más especial «.

Los datos de la encuesta provienen de dos estudios de aproximadamente 6.100 espectadores estadounidenses entre las edades de seis a 60 años.

El informe también encontró que Gen Alpha prefiere pensar en el cine como una ocasión social. Más

que la mitad (55%) de Gen Alpha prefieren ver películas en el cine con un grupo de amigos, en comparación con solo el 31% de los millennials y el 40% de la Generación Z. y, aunque la concepción popular de las personas más jóvenes es que están perpetuamente en línea y nunca lejos de sus teléfonos, el estudio encontró que menos que

Uno de cada diez niños menores de 13 años usan habitualmente sus teléfonos en los cines. Tampoco parecen sufrir tramos de atención mucho más cortos. En las generaciones, la mayoría de los espectadores dicen que el tiempo de ejecución ideal de una película es de poco más de dos horas.

Dada la naturaleza social de la película para clientes más jóvenes, NRG preguntó a los encuestados de Gen Alpha sobre qué franquicias tienen la mayor cantidad de caché entre sus amigos. Descubrió que «Roblox» se clasificó primero, con otros videojuegos como «Minecraft», «Quinceno», «Grand Theft Auto» y «Pokemon» completando los cinco primeros. «The Avengers» ocupó el sexto lugar, «Super Mario Bros.» estaba en séptimo, «Spider-Man» llegó en octavo, «LEGO» capturado noveno y «Madden NFL» terminó el top Ten.

Otras franquicias con un núcleo apasionado de los fanáticos de Gen Alpha incluyeron «Wicked» (12º lugar), «Spider-Verse» (13º lugar), «Miércoles» (17º lugar), «Stranger Things» (19º lugar) y «Batman» (20º lugar). Muchas de estas propiedades, incluida «Minecraft», que fue uno de los éxitos de taquilla más grandes del año, se han convertido en películas o programas. ¿Puede una película de «Roblox» lejos?

El estudio deja en claro por qué la versión singalong de «Cazadores de demonios de KPOP«Fue un Taquillas Hit cuando fue lanzado en los cines meses después de que la película debutó en la transmisión. El veintinueve por ciento de los espectadores de Gen Alpha dijeron que estaban interesados ​​en asistir a proyecciones de Singalong. Sin embargo, el contingente más grande (65%) dijo que preferían formatos grandes premium como IMAX y el 54% dijo que querían ver más películas en 3D o experiencias de realidad virtual. Hmmm, si tan solo todas estas cosas pudieran combinarse.