‘A Foggy Tale’ lidera las nominaciones de Golden Horse con 11 asentimientos

El 62º Golden Horse Awards ha presentado a sus nominados, con el drama taiwanés «Un cuento de nieblaLiderando el paquete con 11 nominaciones en las principales categorías, incluidas la mejor función narrativa, director y honores de actuación.
Los Golden Horse Awards se consideran los premios más prestigiosos por películas hechas en todas las diferentes variantes del idioma chino. La competencia dibujó 593 presentaciones este año, que comprenden 80 características narrativas, tres características de animación, 64 características documentales, 310 cortometrajes de acción en vivo, 79 cortometrajes documentales y 57 cortometrajes animados.
«Chica zurda«Sigue estrechamente con nueve nominaciones, incluidas las mejores características narrativas, actuaciones de apoyo, nuevo director y categorías técnicas. Dos películas vinculadas con ocho guiños cada una:» Mother Bhumi «obtuvo reconocimiento en toda la función narrativa, directora, actriz líder y categorías técnicas, mientras que» Family Matements «obtuvieron nominaciones para actuaciones de actuación, nuevo director y guión adaptado.
La mejor carrera narrativa presenta «un cuento foggy», «chica zurda», «Madre Bhumi», «Queerpanorama» y «Las olas nos llevarán».
Compitiendo al mejor director están Chen Yu-Hsun («Una historia nebulosa»), Tsao Shih-Han («antes del día brillante»), Lau Kek-huat («Las olas nos llevarán»), Jun Li («Queerpanorama») y Chong Keat-Aun («Madre Bhumi»).
Los mejores nominados de actores principales incluyen a Richie Koh («A Good Child»), Will o («Un cuento nebuloso»), Chang Hsiao-Chuan («Room profunda»), Chang Chen («Lucky Lu») y Lan Wei-Hua («Matajes familiares»).
La mejor categoría de actriz líder presenta a Caitlin Fang («A Foggy Tale»), René Liu («Coraje inesperado»), Ariel Lin («Room profunda»), Alexia Kao («Family Matters») y Fan Bingbing («Madre Bhumi»).
El festival también anunció a Gaffer Joy Chung como el destacado cineasta taiwanés del año de este año. Según la cita del jurado, Chung «ha servido a muchos compañeros de cineastas con apoyo e inspiraciones confiables con su exquisitez y concentración, y tal dedicación abarcó diversas generaciones y géneros». Su trabajo reciente incluye «un cuento nebuloso» y «coraje inesperado».
El actor Chen Shu-Fang recibirá el Premio Lifetime Achievement.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 22 de noviembre en el Taipei Music Center. Todas las películas nominadas se proyectarán en el Golden Horse Film Festival, que comienza el 6 de noviembre.
Lista completa de nominados
Mejor característica narrativa
«Un cuento nebuloso»
«Chica zurda»
«Madre Bhumi»
«Queerpanorama»
«Las olas nos llevarán»
Mejor director
Chen Yu-Hsun, «Un cuento nebuloso»
Tsao Shih-Han, «Antes del día brillante»
Lau Kek-huat, «Las olas nos llevarán»
Jun Li, «Queerpanorama»
Chong Keat-Aun, «Madre Bhumi»
Mejor actor líder
Richie Koh, «Un buen niño»
Voluntad o «un cuento de niebla»
Chang Hsiao-Chuan, «Rala profunda y tranquila»
Chang Chen, «Lucky Lu»
Lan Wei-Hua, «Family Matters»
Mejor actriz líder
Caitlin Fang, «Un cuento foggy»
René Liu, «Coraje inesperado»
Ariel Lin, «Rala profunda y profunda»
Alexia Kao, «Family Matters»
Fan Bigging, «Porque la Tierra»
Mejor actor de apoyo
Rey Shih-Chieh, «sala profunda y tranquila»
Huang Teng-hui, «chica zurda»
Tseng Jing-Hua, «Family Matters»
Yao Chun-Yao, «Family importa»
Anthony Wong, «Finch y Midland»
Mejor actriz de reparto
Vera Chen, «Las olas nos llevarán»
Janel Tsai, «Chica zurda»
Nina Ye, «Chica zurda»
Queena Huang, «Family Matters»
Elizabeth Tang Tao, «novias»
Mejor nuevo director
Shen Ko-Shang, «Rala profunda y tranquila»
Lloyd Lee Choi, «Lucky Lu»
Tsou shih-ching, «chica zurda»
Pan Ke-yin, «Family Matters»
Tan si-you, «ameba»
Mejor nuevo intérprete
Rosen, «Marching Boys»
Jimmy Liu, «Amor ciego»
Ma Shih-Yuan, «Chica zurda»
Jayden Cheung, «Queerpanorama»
Lin i-ting, «Un baile con arcoiris»
El mejor guión original
Chen Yu-Hsun, «Un cuento nebuloso»
Lau Kek-huat, «Las olas nos llevarán»
Tsou Shih-Ching y Sean Baker, «Chica zurda»
Zhuo Kailuo, «Pobre taxi»
Jun Li, «Queerpanorama»
El mejor guión adaptado
Polly Yeung, «otro mundo»
Lu Hsin-chih y Shen Ko-Shang, «Rala profunda y tranquila»
Lloyd Lee Choi, «Lucky Lu»
Pan Ke-yin, «Family Matters»
Marilyn Fu, «Rosmead»
Mejor cinematografía
Chen Ta-Pu, «Rala profunda y profunda»
Norma Li, «Lucky lu»
Chen Ko-Chin y Kao Tzu-Hao, «Chica zurda»
Jimmy Wong, «96 minutos»
Leung Ming-Kai, «Madre Bhumi»
Mejor edición de películas
Mary Stephen, «Palimpsest: la historia de un nombre»
Lai hsiu-hsiung, «un cuento de fogy»
Sean Baker, «Chica zurda»
Piedra del caballo, «Queerpanorama»
Du Guangwei, «1 Girl Infinite»
Mejor dirección de arte
Wang Chih-Cheng y You Li-Wun, «Un cuento nebuloso»
Penny Tsai Pei-ling, «Rala profunda y tranquila»
Chang Yi-Feng y Yuan Xiao-Fan, «Antes del día brillante»
Simon So Kwok-ho, «96 minutos»
Yan Sin-Yeung y Yoshimoto Yukihito, «Road to Vendetta»
Mejor diseño de maquillaje y vestuario
Shahreens y Dollei Seah, «Un buen niño»
Hsu li-wen, «un cuento foggy»
Zheng Yu-Pei, «Antes del día brillante»
Elaine de, Gary Chan, Kate Kua y Daphne Wong, «Madre Bhumi»
Giselle Fok Hio y Kato Miyuki, «Road to Vendetta»
Mejores efectos visuales
Terence Neoh, Kento Kee-yen, Jothan Chin Vun-Zed y Chahoi-Kun, «Una poderosa aventura»
Tomi Kuo y Hulk Chen, «Un cuento de niebla»
Evan Wen, Lin Wei-Hung, Hu Hong-yu y Fu Wan-ting, «96 minutos»
Chan Tze-Him, «Road to Vendetta»
Mejor coreografía de acción
Hung Shih-Hao y Damien Fan, «Marching Boys»
Colgó shih-hao, «96 minutos»
Ken Law, «buen juego»
Teddy Ray Huang y Chen Chia-Ling, «Un baile con arco iris»
Sakamoto Koichi, «Road to Vendetta»
La mejor partitura original de la película
Chou Li-Ting, Cmgroovy y Vicky Fung, «Otro mundo»
Wang Yu-Jun y Yannick Dauby, «Hija de Nectar»
Charles Humenry, «Lucky Lu»
Thomas Foguenne, «Las olas nos llevarán»
Yii Kah-hee y Chong Keat-Aun, «Madre Bhumi»
La mejor canción de película original
«A Foggy Midnight» de «A Foggy Tale» (Letra: Chen Yu-Hsun y Lu Luming; Música: Lu Luming; Interpretador: 9m88)
«Wooden Man» de «Poor Taxi» (letra/música/intérprete: Shang Shu)
«Bendito en el viento» de «Family Matters» (letra/música/intérprete: multitud lu)
«Leave» The «Moter Earth» (Letra: Changs Worth; Music /Peformer: Panen Tai)
«True Colors-Lovers» de «Lovesick» (Letras/Música: Pan Pan An; Artores: Acusado, Zhan Huai-yun y Chiang Chi)
Mejores efectos de sonido
RT Kao, Dave Cheung y Sammi Lin, «Una poderosa aventura»
Libro Chien y Tang Hsiaang-chu, «Un cuento de fogy»
Es Wei-Lies, Narubet Peamyi y Elwin T., «96 Minas».
Tu Duu-chih, Fiona Chang y Chen Kuan-ting, «Madre Bhumi»
Lai Chi-hung, «Road to Revenge»
Mejor característica documental
«Siempre», Chen Deming
«Isla de los vientos», Hsu Y-Ting
«Hija de Nectar» y Lin Chuanni
«Cuando cae la lluvia de primavera», Sylvia Feng
«Palimpsest: la historia de un nombre», Mary Stephen
Mejor característica animada
«Otro mundo», Tommy de Kai-Chung
«Una poderosa aventura», Toe Yuen
El mejor cortometraje de acción en vivo
«Esta no es mi vaca», Lin Chih-wen
«Green Lake», Zhu Linwei
«Robar rodilla», Wang Pennram
«Pila es», Hu Lu
«Energía nerviosa», Eve Liu
Mejor cortometraje documental
«The Tales of the Tale», Song Cheng-Ying y Hu Chin-Ya
«¿A dónde se fue mi hermano?», Chen Jun-wei
«Más allá de 93 letras», Lin Yu-en y Liu Yen-Mei
«La larga partida», Jiang Xuannian y Ji Hang
«Fragmentos de Herstory», hsu hui-ju
El mejor cortometraje animado
«Adiós ondas», Yang Ruihan
«91 veces Smash», Yuxin Yang
«Oraying Mantis», Joe Hsieh
«Fuerza del desplazamiento de tiempos», Angel Wu
«Rocked by the Wind», Huang Hsiao-Shan
Excelente cineasta taiwanesa del año
Joy Chung
Premio al logro de por vida
Chen Shu-Fang