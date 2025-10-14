A estos cinco grandes países se les prohíbe tener aviones de combate modernos a pesar de que tienen ejércitos fuertes

Jacarta – No todos los países del mundo libre tienen avión de combate moderno. a pesar de tener militar Fuertes y con abundantes presupuestos de defensa, a algunos países se les prohíbe operar aviones de combate por razones políticas, sanciones internacionales o inestabilidad interna.

Reportado VIVA de WionewsMiércoles 15 de octubre de 2025, aquí hay cinco países importantes a los que actualmente no se les permite tener aviones de combate modernos.

VIVA Military: Avión furtivo F-22 Raptor.

1. Afganistán

Después talibanes Al asumir el poder en 2021, Afganistán perdió el acceso a una flota de aviones de combate previamente suministrada por Estados Unidos.

Muchos aviones fueron destruidos, confiscados o llevados por sus pilotos a países vecinos como Uzbekistán y Tayikistán. Como resultado de las sanciones de la ONU y Estados Unidos, el gobierno talibán ahora tiene prohibido comprar u operar aviones de combate, incluidos entrenamiento y repuestos.

2. Somalia

Somalia alguna vez tuvo una pequeña Fuerza Aérea con aviones de combate MiG de fabricación soviética en la década de 1970. Sin embargo, una larga guerra civil hizo que su poder aéreo colapsara.

Desde 1992, embargo La ONU impide que Somalia importe armas pesadas y aviones de combate. Hasta ahora, han dependido completamente de las fuerzas de paz y de los aliados extranjeros para la defensa aérea.

3. Corea del Norte

VIVA Military: Kim Jong-un en la cabina de un avión de combate militar norcoreano

Técnicamente, Corea del Norte no tiene prohibido tener aviones de combate, pero las estrictas sanciones internacionales les imposibilitan comprar nuevos aviones. El país todavía depende de aviones de la era soviética como el MiG-21.

La falta de acceso a repuestos, combustible y tecnología de aviónica moderna significa que la Fuerza Aérea de Corea del Norte está casi paralizada. Cualquier intento de comprar nuevos aviones provocaría inmediatamente sanciones globales adicionales.

4. Líbano

El Líbano también es uno de los países a los que no se les permite operar aviones de combate modernos. Este país se ve a menudo afectado por conflictos internos y tensiones regionales.

Estados Unidos y los países europeos se han negado a vender aviones de combate avanzados a Beirut por temor a un uso indebido. Como resultado, la Fuerza Aérea Libanesa sólo depende de aviones de ataque ligeros y entrenadores, sin poder aéreo estratégico.

5. Birmania

Desde el golpe militar de 2021, Myanmar se ha enfrentado a fuertes sanciones por parte de los países occidentales. Aunque todavía tiene varios cazas de fabricación rusa y china, el país ahora no puede comprar nuevos aviones a ningún proveedor importante. El aislamiento internacional ha detenido la modernización militar y ha dificultado cada vez más el mantenimiento de las aeronaves.