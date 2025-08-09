¿A dónde fueron los niños? ¿Regresan?

Alerta de spoiler: Esta historia analiza todos los principales desarrollos de la trama, incluido el final, en «Arma”, Actualmente jugando en los cines.

La nueva película de terror de Zach Cregger «Armas» se ha lanzado, y el marketing de la película se centra en un misterio impreso en el póster: «Anoche, a las 2:17 a.m., cada niño de la clase de la Sra. Gandy se despertó, salió de la cama, bajó, abrió la puerta delantera, caminó en la oscuridad … y nunca regresaron».

Demasiado asustado para ir a ver la película, pero ¿curioso para averiguar qué pasó? Siga leyendo para un desglose de la trama.

La película comienza de inmediato con el misterio central, y los padres cada vez más desesperados de la ciudad están convencidos de que Justine Gandy (Julia Garner) sabe algo sobre por qué cada estudiante de secundaria, además de un niño llamado Alex (Cary Christopher), de su clase desapareció y dónde fueron.

A medida que la búsqueda llega a la marca y la escuela de un mes se remonta a la sesión, la película se encierra en segmentos cortos después de varias personas afectadas por las desapariciones:

*Justine está perseguido por las amenazas reales e imaginadas de los padres que sienten que ella conoce respuestas. También se conecta con su ex novio de oficial de policía, Paul (Alden Ehrenreich).

*Archer Graff (Josh Brolin), cuyo hijo Matthew desapareció, es uno de los padres que acosan a Justine, pero también está haciendo su propia investigación sobre la desaparición porque no cree que los policías hayan hecho lo suficiente.

*Impulsado por una justina preocupada, la directora de la escuela, Andrew (Benedict Wong), trata de hacer un control de bienestar con los padres de Alex, pero solo se ve recibido por su espeluznante tía Gladys (Amy Madigan).

En este punto, el misterio de la trama comienza a desmoronarse. Una tía enferma Gladys ha venido a la ciudad para quedarse con Alex y sus padres, y ella es una bruja poderosa. Primero usa sus hechizos, que consisten en gran medida en palos espinosos, sangre, mechones de cabello, un tazón de agua y una campana, para que los padres de Alex se muden e inmóvil en la casa, y parece estar alimentándose de su energía y más saludable.

Gladys luego convence a Alex para que obtenga un artículo personal de cada uno de sus compañeros de clase, y roba sus marcas dibujadas a mano de sus cubículos escolares. Esto permite que Gladys haga un hechizo y haga que todos los niños corran a la casa de la familia de Alex en medio de la noche y se esconden en el sótano, con Gladys pareciendo repostar su batería sobre ellos también.

Pero el plan comienza a desmoronarse una vez que Gladys comienza a usar su otro poder de brujas importante, que es hacer que una persona bajo su hechizo se lavara el cerebro para que su única misión sea encontrar a alguien y matarlo, efectivamente arma ellos, ergo el título. Mientras Archer se enfrenta a Justine en una estación de servicio, un Andrew con lavado de cerebro se encuentra con Justine, tratando de ahogarse y golpear la cabeza. Archer lo intercepta varias veces para que Justine pueda escapar, y Andrew es asesinado mientras corre por la calle y es golpeado por un auto a toda velocidad.

Esto convence a Justine y Archer para que creen una tregua, y descubren que al triangular los ángulos de los que todos los niños se quedaron en un mapa, todos sus caminos conducen a la casa de Alex.

A medida que llegan, son atacados por una lavada de cerebro a Paul y Anthony, un drogadicto que Paul ha estado enredado durante gran parte de la película. Justine y Archer finalmente dominaron y matan a la pareja, todo mientras Alex está tratando de esconderse de sus padres, a quienes se les ha lavado el cerebro para que intente matar a él.

Archer se dirige al sótano donde los niños son retenidos y accidentalmente se encuentra con Gladys, quien lo hace ir tras Justine. Aunque parece que Justine será ahogada hasta la muerte y Alex será destrozada por sus padres, Alex rápidamente hace un nuevo hechizo para que sus compañeros de clase sean lavados de cerebro para tratar de matar a Gladys. Esto hace que la bruja huya de la casa, perseguida por 17 niños empeñadas en matarla, y pronto la superan, rasgándose la cabeza y las extremidades separadas. Mientras muere, los otros hechizos están rotos, y los padres de Archer y Alex vuelven a la normalidad.

A medida que termina la película, se nos dice a través de la narración que los padres de Alex fueron enviados a ser institucionalizados y ahora vive con un lindo Tía, y todos los niños fueron regresados a casa después de escapar del sótano, y algunos de ellos incluso comenzaron a hablar nuevamente este año, una línea final dura que muestra el efecto que todos los hechizos tuvieron en las personas.