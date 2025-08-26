A diferencia del Lightning Arhan-Azizah, la demanda de divorcio de Andre Taulany a Erin fue nuevamente rechazada

VIVA – Diferente del caso de divorcio de Lightning entre el futbolista de Arhan y Azizah Salsha que fue decidido inmediatamente por Divorce, Traje de divorcio Andre Taulanán Para terminar su matrimonio con Erin para ser bloqueado.

Leer también: Juez: ¡Andre Taulany y Erin siguen siendo su esposo y mujer legítimos!



El Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, sorprendentemente rechazó la solicitud de divorcio presentada por Andre. Este es el rechazo de la enésima vez, lo que hace que su estado de matrimonio siga legalmente legalmente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Esta es la razón de la demanda de divorcio, Andre Taulany fue rechazada nuevamente por el tribunal.



El lunes 25 de agosto de 2025, el juicio de divorcio Andre Taulany y Erin Taulanán Terminó con el veredicto interino que rechazó la solicitud de divorcio de divorcio propuesta por Andre. Esta decisión es una victoria para Erin, quien realmente espera estos resultados. El abogado de Erin, Firman Pangaribuan, explicó que la solicitud de su cliente fue recibida por el panel de jueces.

«Alhamdulillah, los resultados están de acuerdo con lo que esperamos, la excepción o accidente cerebrovascular que presentamos fue recibido, otorgado por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa», dijo Firman en el área de Senayan, Central Yakarta, el martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: ¡ Andre Taulany y Erin cancelan el divorcio nuevamente



Con esta decisión, el estado matrimonial de Andre y Erin no cambió. Ambos siguen siendo legítimos como parejas casadas a los ojos de la ley.

«En este momento, la Sra. Erin y el Sr. Andre Taulany siguen siendo esposo y mujer legítimos. Así que no hay divorcio», continuó Firman.

«De acuerdo con el veredicto que leemos ayer, el punto es la Sra. Erin, el Sr. Andre es un esposo y esposa legítimos», dijo.

Entonces, ¿por qué la demanda de divorcio de Andre continuó siendo rechazada? Según el abogado de Erin, el panel de jueces rechazó la solicitud porque no se consideraba de conformidad con la autoridad del tribunal. Aunque no se explica en detalle, esta razón indica que existe un elemento técnico en la solicitud de Andre que no cumple con los requisitos legales vigentes en el tribunal religioso.

«(La razón de las solicitudes de divorcio de divorcio de Andre Taulany no se otorgó), en esencia, el tribunal religioso aprobó, no tenía la autoridad para examinar», explicó Firman.

El proceso de divorcio de Andre y Erin ya era muy largo y complicado. Esta no es la primera vez que la demanda de Andre ha sido rechazada por el tribunal. En abril de 2024, Andre presentó por primera vez el divorcio del divorcio después de casi 19 años de matrimonio. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

Después de eso, a mediados de 2015 Andre nuevamente presentó la misma solicitud, pero nuevamente no tuvo éxito. En agosto de 2025, el tercer esfuerzo de Andre fue contrarrestado por el tribunal religioso a través de la decisión provisional que se anunció recientemente.

Mientras tanto, casi al mismo tiempo, la noticia del divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha en realidad obtuvo una decisión de divorcio muy rápidamente. La demanda de Arhan presentada el 1 de agosto de 2025 se otorgó inmediatamente el 25 de agosto de 2025, sin la necesidad de tiempo prolongado.