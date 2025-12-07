A diferencia de lo que afirma Inara Rusli, la madre de Insanul Fahmi aparentemente no está de acuerdo con la vida polígama de su hijo en el más allá.

Jacarta – Polémica doméstica entre Insanul Fahmisu esposa legal Mi amor por mawaasí como Inara Rusli continúa desarrollándose con la aparición de declaraciones contradictorias. Una cosa que actualmente está en el foco de atención pública es la afirmación de bendición familiar con respecto al matrimonio en serie de Insanul con Inara.

Inara dijo anteriormente que aceptó la invitación para contraer matrimonio no registrado porque ya le habían presentado a la familia de Insanul Fahmi. Según su confesión, la actitud de Insanul de ser soltero y su seriedad al reunir a Inara con su familia fueron razones de peso por las que sintió que la relación se consideraba válida como familia. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Sin embargo, Wardatina Mawa negó firmemente esta afirmación. En un podcast con Maya Estianty, dijo que la familia de su marido nunca le había dado su bendición, incluso desde que surgió el tema de la poligamia.

«No creo que aprueben en absoluto la poligamia, no están de acuerdo en absoluto», dijo Wardatina Mawa, citada el domingo 7 de diciembre de 2025.

Wardatina explicó que la familia extensa de Insanul, incluida su suegra, nunca había apoyado los planes de poligamia, por lo que, según ella, era muy poco probable que aprobaran el matrimonio no registrado. Consideró que las afirmaciones de Inara no coincidían con la realidad.

«Así que este matrimonio no registrado no tiene nada que ver con la familia», subrayó.

Wardatina agregó que hasta el momento ha tenido muy buena relación con la familia de su marido. Incluso dijo que la familia Insanul siempre lo trató con amor.

«Realmente amo a su familia, su familia siempre es buena conmigo», dijo.

La declaración más fuerte provino de la suegra de Wardatina, quien, según ella, rechazaba enérgicamente la práctica de la poligamia y la presencia de una segunda esposa.

«Umi tampoco quiere seguir discutiendo este tema, dijo: ‘Mawa, umi no quiere gente así, umi no quiere que Afnan tenga una madrastra. Y ella no aceptará este mundo ni el más allá'», continuó.

Mientras tanto, la situación se agravó después de que Wardatina denunciara oficialmente a Inara Rusli e Insanul Fahmi bajo sospecha de infidelidad y adulterio. El proceso legal está actualmente en marcha.