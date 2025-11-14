A diferencia de la imaginación del público, Ammar Zoni revela las condiciones en la prisión de Nusakambangan

VIVA – Transferir Ammar Zoni el Nusakambangan había provocado mucha especulación pública. El nombre de la isla a menudo se asocia con un estigma duro y aterrador, por lo que las familias y los fanáticos están preocupados.

Sin embargo, a través de una llamada de voz grabada con su novia, la doctora Kamelia, Ammar enfatizó que lo que la gente imagina sobre la vida en la prisión de Nusakambangan no es del todo como se imagina. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



El actor Ammar Zoni se ha vuelto a encontrar con problemas legales relacionados con las drogas.

En la grabación de voz, Ammar Zoni dijo que su estado era bueno. A diferencia de lo que la gente imagina, Ammar quiere reducir las preocupaciones de sus seres más cercanos.

«Estoy bien aquí. No, no es lo que pensamos aquí en Nusakambangan», dijo Ammar.

El exmarido de Irish Bella también reveló que sus días en prisión estuvieron llenos de actividades espirituales. Enfatizó que su principal enfoque en estos momentos es simplemente acercarse a Dios y aceptar todos los procesos que se deben emprender con el corazón abierto.

«Estoy aquí, si Dios quiere, realmente, realmente sólo para el culto. Aquí sólo puedo ayudar a través de la oración. Quiero agradecerles mucho por la ayuda de todos, por luchar por mí, gracias. Lo principal es que lucho a través de la oración», continuó en una conversación llena de emoción.

También surgió una atmósfera emocional cuando Ammar intentó calmar a Kamelia. Le pidió a su amante que se mantuviera fuerte y no se dejara abatir por noticias externas. En la conversación, Ammar reiteró que no todas las acusaciones que circulaban eran ciertas.

«Siempre pienso en ello, siempre rezo por lo mejor, lo mejor. Seguramente, si Dios quiere, esto definitivamente será lo mejor… Porque no es así, no hago las cosas como esperaba, ni siquiera en el exterior. Así que, si Dios quiere, créanlo. El punto es, lo que sea mejor. Después de esto definitivamente será lo mejor, todo», dijo.

El nombre de Ammar volvió a estar en el centro de atención después de que fue trasladado a Nusakambangan bajo sospecha de ser un traficante de drogas en prisión. Sin embargo, Ammar enfatizó a través de esta conversación que la acusación no era cierta. Eligió enfrentar el proceso legal en curso.