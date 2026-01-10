A diferencia de Ibrahim Risyad, Indra Priawan quiere incluso dejar a su esposa sin trabajo en casa

Jacarta – Las discusiones sobre el papel de la esposa en el hogar se han convertido una vez más en un tema candente en el mundo del entretenimiento de Indonesia. Este problema surgió después de que el actor Ibrahim Rishad expresó su opinión sobre la posición de la esposa en el matrimonio, que consideraba contraria al concepto de ama de casa (IRT).

Esta opinión recibió diversas respuestas públicas y provocó largas discusiones en las redes sociales.

Ibrahim Risyad, marido de la actriz Salshabilla Adriani, expresó abiertamente sus objeciones si su esposa decidiera centrarse exclusivamente en el cuidado de la casa. Admitió que no quería que lo trataran como un «babu» en la vida matrimonial.

Esta opinión luego generó críticas por parte de algunos internautas que vieron su declaración como una señal de alerta en la relación entre marido y mujer. No pocos también piensan que esta afirmación muestra diferentes puntos de vista sobre la división de roles en los hogares modernos.

Contrariamente a esa opinión, la vida doméstica de la pareja Nikita Willy Y Indra Priawan de hecho, suele ser elogiado por el público. Al acercarse a su matrimonio de casi cinco años, esta pareja se caracteriza por ser armoniosa y alejada de los problemas negativos.

A menudo se considera que ambos representan familias jóvenes con una preparación mental y emocional madura, especialmente en términos de patrones de crianza.

Indra Priawan, conocido como un empresario exitoso, tiene una visión única sobre su papel como marido. Para él, la felicidad en el hogar no sólo se mide por la suficiencia material o la armonía familiar, sino también por su capacidad de brindar pleno confort a su esposa.

Incluso considera un gran logro que su esposa no tenga que hacer ningún trabajo doméstico.

«Para mí, como hombre, también es muy feliz y un gran logro si, por ejemplo, una mujer no puede hacer nada, pero yo puedo satisfacer todas las necesidades que su pareja necesita», dijo Indra Priawan, citando el vídeo de Instagram @rumpi_gosip, el sábado 10 de enero de 2026.

Nikita Willy e Indra Priawan. Foto : Instagram @nikitawillyofficial94

Las vidas acomodadas de Nikita Willy e Indra Priawan lo hacen posible. Viven en casa con el apoyo de un asistente doméstico que se ocupa de las necesidades domésticas. De hecho, Nikita Willy admite abiertamente que no está acostumbrada a realizar tareas domésticas como barrer.