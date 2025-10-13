‘A Brief Affair’ de Ludovica Rampoldi logra ventas antes de su lanzamiento en Roma

Escritor italiano convertido en director Ludovica RampoldiEl romance clandestino de «A Brief Affair», que cuenta con un elenco local estelar que incluye a Pilar Fogliati («Madly») Adriano Giannini («Supersex») y valeria golino (“The Morning Show”) – ha obtenido una gran cantidad de ventas internacionales antes de su próximo lanzamiento en el Festival de Cine de Roma.

Combinando tropos de thriller, drama y romance revestidos en un tono general irónico, la película marca el debut como director de Rampoldi, un destacado guionista italiano. Es conocida por su trabajo en la serie “Gomorra” de Sky, el programa “The Bad Guy” de Amazon y películas como “The Traitor” de Marco Bellochio y “The Invisible Boy” del ganador del Oscar Gabriele Salvatores.

“A Brief Affair” es la historia de Lea (interpretada por Fogliati) y Rocco (Giannini), que se encuentran por casualidad en un bar y sienten una atracción instantánea. Se produce una aventura secreta que consiste en reuniones fugaces y clandestinas en una habitación de hotel. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Lea se obsesiona con Rocco, lo que la lleva a inmiscuirse cada vez más en su vida y llevar la historia en una dirección inesperada e inquietante.

En el recién concluido mercado MIA de Roma, la empresa de ventas italiana True Colors firmó acuerdos de venta para “A Brief Affair” con Busch Media Group (territorios de habla alemana); Karma Films (España y Andorra); Otro entretenimiento mundial (Escandinavia); Aurora Films (Polonia); Rosebud.21 (Grecia); Scene&Sound también conocido como Poongkyung Sori (Corea del Sur); Pandora (Brasil); Palace Films (Australia y Nueva Zelanda); Cola Films (Taiwán); Risi Film (Portugal); y EstinFilm (países bálticos).

«Después de años de escribir guiones para otros directores, decidí hacer mi debut como director con ‘Breve Storia d’Amore’ (‘Un breve asunto’) para explorar la complejidad de las relaciones de una manera muy personal, cuestionándome sobre la pureza, la traición, el deseo y el misterio que las otras personas siempre representan para nosotros», dijo Rampoldi en un comunicado.

“A Brief Affair”, producida por Película índigoHT Film y RAI Cinema tendrán su estreno mundial en el Festival de Cine de Roma el jueves. Su estreno en cines en Italia está previsto para el 27 de noviembre a través de 01 Distribution de RAI Cinema.