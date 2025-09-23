A $ AP Rocky en Drake y Kendrick Lamar Beef: fue ‘saludable para el hip-hop’

Ha pasado más de un año desde el inicio de los tan publicitados de vuelta entre Pato y Kendrick Lamar. El hip-hop carne de res Nos dio el himno ganador del Grammy de Lamar, «No como nosotros», y condujo a un fuego legal con Drake demandando a su propio sello, Universal Music Group (UMG), por acusaciones de «devaluar su marca» en medio de tensiones.

Varias figuras clave en el hip-hop compartieron sus opiniones, mientras que otras estuvieron directamente involucradas como invitados destacados en las múltiples pistas Diss de Lamar u otros. A $ AP Rocky apareció en el sencillo «Show of Hands» de Future y Metro Boomin, que se pensó que estaba dirigido a Drake con letras que hacen referencia a su novia, y la ex rumoreada de Drake – Rihanna.

«Todavía no confía en ti, siempre somos nosotros, nunca ellos», Rocky Raps en «Show of Hands». «Escuché que dejaste caer tu último sh*t / divertido cómo acaba de venir y se fue (ja-ja-ha)».

El martes, Rocky compartió una entrevista con Elle que pensaba que las pistas de disco eran «saludables para el hip-hop».

«La batalla fue entre Kendrick y Drake, no Drake y todos los demás que podrían haber dicho algo en ese momento, y por eso me retrocedí», dijo Rocky a Elle. «Simplemente odio la forma en que está resultando con [Drake] demandando y todo eso. ¿Qué parte del juego es esa? ¿Qué tipo de mierda es esa? Ese no es asunto mío, supongo «.

Grainge LucianEl presidente y CEO de UMG, la compañía de música más grande del mundo, calificó las afirmaciones de difamación de Drake y que Grainge estuvo involucrada en la planificación y lanzamiento de esa canción «Farcical», «No esensic», «infundada y realmente ridícula» en una carta de declaración presentada en agosto. Grainge señaló que la compañía había gastado «cientos de millones» en el apoyo a la carrera musical del rapero canadiense.

Antes de la respuesta de Grainge, Drake había presentado una moción para entregar el contrato de la etiqueta con Lamar, junto con detalles sobre presuntos reclamos de violencia doméstica y cometida por Lamar, quien lanzó «No Like Us» y otras canciones que hacen referencia a la batalla a través de la división Interscope de UMG.