98 personas murieron y 93 desaparecieron, la regencia de Agam fue la más

Padang, VIVA – El número de víctimas mortales debido al desastre hidrometeorológico que afectó a Sumatra Occidental sigue aumentando. Hasta el sábado (29/11/2025) a las 22.00 WIB, BPBD de Sumatra Occidental registró 98 personas muertas, con la Regencia Tengo como la región con más víctimas.

En Agam Regency, el número de muertos que anteriormente se había informado era de 47 personas ha aumentado ahora a 72, principalmente por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Nagari Palembayan. Mientras tanto, en la ciudad de Padang, el número de muertos de cinco personas aumentó a 10 después del proceso de búsqueda e identificación.

El estado de la carretera provincial que une Agam – Bukittinggi quedó sepultado por deslizamientos de tierra Foto : ANTARA/HO-Diskominfo Agam

Las otras víctimas muertas procedían de West Pasaman Regency, Solok City, Tanah Datar Regency y Padang Panjang City. BPBD estima que el número de víctimas mortales aún podría aumentar teniendo en cuenta que varias zonas siguen aisladas y el proceso de búsqueda no ha concluido por completo.

Además de las víctimas que murieron, 93 personas fueron reportadas como desaparecidas y 17 residentes resultaron heridos.

El número de refugiados también es muy grande, alcanzando las 79.410 personas, mientras que el número de residentes afectados se registra en 29.536 personas. En cuanto a daños residenciales, hubo 1.010 casas con daños leves, 556 casas con daños moderados y 232 casas con daños graves. Además, resultaron dañados 11 lugares de culto y 4 centros de salud, además de daños en varias carreteras y puentes.

El jefe de BPBD de Sumatra Occidental, Era Sukma Munaf, dijo que su partido continúa actualizando los datos a medida que aumenta el acceso a las áreas afectadas.

«Continuaremos actualizando los datos», explicó Era Sukma Munaf.

Añadió que abrir el acceso por carretera a lugares previamente aislados, como Nagari Palembayan en Agam, podría proporcionar datos adicionales sobre víctimas y daños. (Reporte de Wahyudi Agus, tvOne, Padang)