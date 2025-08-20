950 ciudadanos reubicados como Pimppri-Chinchwad de Maharashtra Batalla la amenaza de inundación







La lluvia incesante en el Pimpri-Chinchwad de Maharashtra y las áreas de captación de la presa han provocado que los ríos se hinchen, obligando a la corporación municipal a evacuar a casi 950 residentes desde las áreas bajas hasta refugios más seguros. La ciudad gemela de Pimpi-chinchwad ha sido muy afectado por las fuertes lluvias que azotaron varias partes de Maharashtra durante los últimos tres días.

Con la alta descarga de Pavana, las presas Indrani y Mulshi que se suman a las entradas del río, la administración cívica ha activado las células de manejo de desastres en todas las oficinas regionales y ha mantenido a los equipos de emergencia en alerta las 24 horas.

El comisionado y administrador municipal de Pimpri Chinchwad, Shekhar Singh, confirmó que se han establecido centros de ayuda en escuelas municipales y salones comunitarios, equipados con alimentos, agua, electricidad y apoyo médico.

“Ciudadanos afectados por las inundaciones se están cambiando a la seguridad y se les proporciona todas las instalaciones necesarias. Los ciudadanos deben permanecer alerta y comunicarse con la sala de control municipal en caso de emergencias ”, dijo Singh, mientras inspeccionan los arreglos en Bhatnagar y Sangvi el martes por la noche.

Según la actualización de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) a las 8 de la mañana del miércoles, las evacuaciones se llevaron a cabo en múltiples áreas propensas a inundaciones.

Los detalles de la evacuación son los siguientes:

‘A’ División: Setenta y cinco ciudadanos rescatados de Bhatnagar en Pimpri han sido trasladados a la fallecida escuela Navnath Dagdu Sable en el Buddhavihar Hall y el Chekan Das Mewani Hall.

División ‘B’: La operación más grande para reubicar 628 residentes se realizó en la división ‘B’. Los residentes fueron rescatados del campo de trabajo, Kivale, Keshavnagar, Jadhav Ghat y Kalewadi a Mhada Housing Units y la escuela Valhekarwadi.

División ‘D’: Treinta y dos ciudadanos de Panchsheel Nagar, Pimple Nilakh, se trasladaron a las escuelas primarias No 52 y 53.

División ‘E’: Cuarenta y cinco residentes de Ramnagar y Bopkhel se trasladaron a la escuela PCMC en Ramnagar.

División ‘G’: Desde Sanjay Gandhi Nagar, 125 residentes fueron trasladados a la escuela Kamala Nehru.

División ‘H’: Cuarenta y cinco personas que viven en Laxminagar y Pimple Gurav se mudaron a la Escuela Bhagat Singh y la Escuela Primaria PCMC No 54.

Además, varios trabajadores migrantes que se quedaron en los sitios de construcción fueron trasladados a pisos vacantes de la Autoridad de Vivienda y Desarrollo del Área (MHADA) de Maharashtra.

Mientras tanto, la brigada de bomberos, el departamento de salud y los equipos de residuos sólidos han sido estacionados en los asentamientos vulnerables de la orilla del río. Se han desplegado licitaciones de incendios, barcos, ambulancias y autobuses de Transporte Municipal de Pune (PMT) para apoyar los esfuerzos de rescate y reubicación. La sala de control de gestión de desastres cívicos está operando las 24 horas del día, las 24 horas del día, coordinando con el departamento de riego para los datos de descarga de la presa por hora, así como el Departamento de Meteorología de la India (IMD) para actualizaciones de lluvia y la policía de tránsito para desvíos.

Los comisionados municipales asistentes y los comisionados adicionales Pradeep Jambhale-Patil, Vijaykumar Khorate y Traupti Sandbhor están monitoreando las operaciones de ayuda en el terreno.

La situación continúa en tensa con 15.700 cusecs de agua que se descargan de la presa de Pavana, mientras que la liberación de la presa de Khadakwasla al río Mutha se incrementó a 39,138 cusecs a las 10 a.m. del miércoles, informaron funcionarios del departamento de riego.

Según Imd Informes, la ciudad registró su segunda lluvia de un solo día de este monzón, con 41.4 mm recibidos hasta las 5.30 p.m. Lohegaon registró 44.8 mm, Chinchwad 41.5 mm y Pashan 23.3 mm. En las regiones de Ghat, la lluvia fue extrema, con Tamhini (Mulshi) registrando 320 mm, Davadi (Maval) 225 mm y Lonavala 145 mm en solo 24 horas.

Varias áreas bajas, incluidas Sangvi, Pavana Nagar, Jaymala Nagar y Bhatnagar, informaron incidentes de agua que ingresaron a las casas desde la medianoche. Los equipos cívicos, junto con los activistas locales, han estado persuadiendo a los residentes de Riverside para que se muden, aunque muchos continúan arriesgando a permanecer en casas parcialmente inundadas a lo largo de los ríos Pawana, Indrayani y Mula.

Si bien PCMC ha evacuado cerca de 2,000 personas en toda la ciudad desde el martes por la noche, los funcionarios advierten que si la lluvia continúa en las áreas de captación, los niveles de agua en los tres ríos pueden aumentar aún más, empeorando la situación de la inundación.

«El inundación La situación está bajo control. Los ciudadanos no deben entrar en pánico, pero permanecen alerta. Nuestra administración está monitoreando de cerca los niveles del río, y todas las medidas necesarias se han tomado para salvaguardar vidas ”, dijo el comisionado municipal Singh.





Fuente