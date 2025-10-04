942 mil pasajeros se predice que abarrotarán el KRL durante el 80 aniversario del TNI, Kai hizo esto

Yakarta, Viva – Kai Commuter predice que habrá una gran oleada de pasajeros KRL Jabodetabek en la conmemoración del 80 aniversario TNIDomingo 5 de octubre de 2025. Se estima que el número de usuarios alcanza 942 mil personas, un 33 por ciento más en comparación con el fin de semana habitual.

Leer también: El asistente de Jokowi, Windra Sanur, es ascendido a especialización: Use dos veces rango mayor



«Para anticipar, Kai Commuter prepara 1,063 viajes de KRL que serán operados», dijo la gerente de relaciones públicas de Kai Commuter, Leza Arlan en su declaración oficial, el sábado 4 de octubre de 2025.

Se espera que el aumento en los pasajeros ocurra en estaciones de todo el centro de celebración y la estación principal de tránsito. Se dice que esta tendencia siempre se repite en cada aniversario del aniversario de TNI.

Leer también: ¡Viral! Mercy utiliza placas TNI arrogantes e imprudentes en el sur de Yakarta, Tni Puspen: placa falsa



Además de agregar viajes, KAI CAMPURER también preparó una serie de medidas de seguridad. Más de 190 oficiales de correos, 269 personal de seguridad, así como 350 oficiales servicio alertado por toda la estación.

«También alertamos a dos unidades de ambulancia y 29 personal médico para servicios de salud», dijo Leza.

Leer también: Se desplegó 1.508 Polantas durante el aniversario de TNI en Monas, este es el esquema de ingeniería de tráfico



Para desentrañar la densidad, Kai implementará un sistema de cierre abierto en línea en el área de la plataforma cuando la condición esté llena. Se recomienda a los usuarios que continúen priorizando la seguridad al estar detrás de una línea segura mientras esperan el tren.