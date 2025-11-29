94 SPPG desvían 282 mil paquetes de MBG para las víctimas de las inundaciones

banda AcehVIVA – La provincia de Aceh es la región más afectada por el desastre. inundación este fin de semana. Aunque la situación de emergencia aún continúa, las filas de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) continuar desempeñando funciones en el terreno.

Generalmente programas Comidas nutritivas gratis (MBG) está dirigido a estudiantes en las escuelas, pero esta vez la distribución de alimentos se desvió a los residentes afectados por la inundación porque las actividades de enseñanza y aprendizaje se detuvieron temporalmente.

Jefe Regional BGN En Nanggroe Aceh Darussalam, Mustafa Kamal, explicó que se habían distribuido miles de paquetes de alimentos en varias zonas afectadas.



BGN Aceh distribuye alimentos nutritivos gratuitos a las víctimas de las inundaciones

«En cuanto a Aceh Besar Regency, 11 SPPG distribuyeron 33.000 paquetes de alimentos», dijo Mustafa en un comunicado desde Banda Aceh, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Mustafa detalló la distribución de la ayuda por región. En la ciudad de Banda Aceh, 15 SPPG han distribuido 45.000 paquetes de alimentos. En la ciudad de Subulussalam, 9 SPPG distribuyeron 27.000 paquetes, mientras que 2 SPPG en la ciudad de Sabang distribuyeron 6.000 paquetes.

En South Aceh Regency, 6 SPPG distribuyeron 18.000 paquetes de alimentos, la misma cantidad también fue entregada por 6 SPPG en Aceh Singkil Regency. En Central Aceh Regency, aunque solo hay 1 SPPG, la distribución continúa y se han llegado a 3.000 paquetes.

Mientras tanto, en el sudeste de Aceh Regency, 18 SPPG lograron distribuir 54.000 paquetes de alimentos. Para East Aceh Regency, 5 SPPG distribuyeron 15.000 paquetes. «Mientras tanto, en North Aceh Regency, que sólo tiene 1 SPPG, distribuyó 3.000 paquetes de alimentos», añadió Mustafa.



En Pidie Regency, 8 SPPG han distribuido 24.000 paquetes de alimentos. Luego, en Nagan Raya Regency, 6 SPPG también distribuyeron 18.000 paquetes. West Aceh Regency con 1 SPPG distribuyó 3.000 paquetes, mientras que 5 SPPG en Bireuen Regency distribuyeron 15.000 paquetes de alimentos a los residentes afectados.

En total, hay 94 SPPG operando en 14 distritos/ciudades de Aceh. Los Coordinadores Regionales y los Becarios Impulsadores del Desarrollo de Indonesia (SPPI) también están en primera línea ayudando a las comunidades afectadas por las inundaciones.

«Hasta la fecha, durante las inundaciones que azotaron la provincia de Aceh, se han distribuido un total de 282.000 paquetes de alimentos», dijo Mustafa Kamal.