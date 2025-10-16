911 Nashville Boss adelanta el episodio 2 y los planes cruzados

ALERTA DE SPOILER: Esta reseña contiene spoilers del estreno de la serie de “9-1-1: Nashville.”

La franquicia «9-1-1» de Ryan Murphy se propuso llenar el vacío en forma de «Estrella Solitaria» en los corazones de los fanáticos con el debut el 9 de octubre del nuevo spin-off «9-1-1: Nashville.”

Si bien es similar a “9-1-1: Estrella SolitariaCon su estética vaquera, “Nashville” de ABC tiene un elenco completamente nuevo: Chris O’Donnell, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley, LeAnn Rimes, Hailey Kilgore, Michael Provost, Juani Feliz y Hunter McVey, una nueva ciudad y un nuevo drama en la vida personal de sus socorristas, en forma de hijos perdidos hace mucho tiempo, ex intrigantes y hermanos celosos.

El programa regresa el 16 de octubre con su segundo episodio, que continuará inmediatamente donde terminó el estreno de la serie, con un arco de desastre de tornado y colapso de estadio de varios episodios. Sí, la franquicia «9-1-1» ha visto un tornado antes, pero el showrunner Rashad Raisani (quien también fue el escritor principal y productor de «Lone Star») asegura a los fanáticos que «Nashville» se distinguirá de su serie principal con sede en Los Ángeles, «9-1-1» (dirigida por el creador de la serie y showrunner Tim Minear), así como de «Lone Star». Pero su primer episodio cruzado con “9-1-1” se encuentra en el segundo episodio de “Nashville”.

Cortesía de Disney/Jake Giles Netter

«Va a haber uno pequeño de inmediato que será más en la hora ‘9-1-1′», bromeó Raisani. Variedad antes del Episodio 2, y agregó: «Estamos planeando y tratando de encontrar una manera de poner en marcha este crossover. Ya sea tarde en la Temporada 1 o principios de la Temporada 2, seguro que está en proceso».

En cuanto a si Raisani planea o no traer de vuelta a algún personaje de “Lone Star” favorito de los fanáticos en “Nashville”, dice que “le encantaría”, pero “dependerá de la historia y de la disponibilidad de los actores”.

«Definitivamente nos encantaría incorporarlos, y creo que vamos a equilibrar eso con el deseo de dejar que nuestros personajes de ‘Nashville’ encuentren su equilibrio con la audiencia y brillen. Y luego, una vez que esté realmente en funcionamiento, podremos comenzar a integrar algunos de estos otros personajes».

Cortesía de Disney/Jake Giles Netter

Raisani señaló que el personaje principal de «Lone Star», Rob Lowe, Owen, terminó en Nueva York al final de la serie de Fox, «así que eso no está muy lejos»; además, el hermano de Lowe en la vida real, Chad Lowe, es productor en el set de «Nashville», «así que siempre hay posibilidades».

Consulte a continuación para obtener más información sobre Variedad’s Charla de debut de “9-1-1: Nashville” con Raisani.

“9-1-1: Nashville” rompe un precedente establecido por “9-1-1: Lone Star”, que podría haber sido “9-1-1: Austin”. ¿Consideraste que “9-1-1: Music City” estuviera más en consonancia con la elección anterior?

De hecho, exploramos algunos títulos diferentes. Y a medida que conocimos la ciudad de Nashville y también hablamos con ellos (y para ser honesto, creo que puede haber gente de marketing), creo que “Nashville” simplemente lo dijo. Y había un poco de vaguedad sobre Music City, que la gente pensaría que era un musical o que estaba basado en la música. Y además, no queríamos decir simplemente que Nashville se trata sólo de música. Hay otras cosas que son realmente interesantes y dinámicas al respecto. Y entonces creo que al final del día, simplemente pensamos, OK, digamos simplemente «Nashville», porque entonces abarca un poco más que tal vez nombrar un aspecto de la ciudad.

Cortesía de Disney/Jake Giles Netter

¿De dónde surgió la historia del hijo perdido hace mucho tiempo entre Don (Chris O’Donnell), su hijo Ryan (Michael Provost) y su hijo separado Blue (Hunter McVey) como conflicto central del programa?

Ryan Murphy tuvo esa inspiración original. Realmente quería contar una historia sobre un padre y un hijo, y el hijo sentía que siempre tuvo la familia perfecta, y luego todo se altera de la manera más grande. Esa fue la inspiración original de Ryan sobre cómo abordar toda esta serie, y luego simplemente la seguimos. Y en mi caso, siempre he estado obsesionado con la historia del hijo pródigo en la Biblia, y soy un hermano mayor. Siempre me he identificado con un hermano que siente: «Oye, ¿qué diablos? Hice todo este trabajo y ahora me están echando a la calle». Así que siempre ha sido una historia realmente poderosa para mí, y cuando la presentó, pude conectarme con ella de inmediato.

Cortesía de Disney/Jake Giles Netter

¿Cómo se involucró LeAnn Rimes en el programa para interpretar a Dixie, la madre de Blue y exnovia de Don, quien está casado con Blythe (Jessica Capshaw)?

Se involucró a la antigua usanza. Esa parte fue escrita simplemente como Dixie y ella hizo una audición. Y nunca lo olvidaré, recibimos una llamada del casting justo después de que ella hiciera la audición para decir: «Acabamos de ver un rayo en una botella». Y cuando vi esa audición, fue tan eléctrico, tan increíble. Porque, obviamente, sé quién es LeAnn Rimes desde hace muchos años, pero pensé que era irreconocible como Dixie. Fue una de esas cosas en las que, incluso antes de hablar, tenía el cigarrillo en la mano y, por la forma en que lo sostenía, yo dije: «Oh, bueno, eso es todo. Esa es ella». Y entonces ella realmente dio la audición de todos los tiempos. Para mí, fue simplemente increíble.

Necesito saber si el nombre del personaje del hijo de Dixie, Blue, vino antes o después de que LeAnn Rimes, quien tiene una famosa canción titulada “Blue”, fuera elegida.

Eso es simplemente el destino final. Ryan Murphy, otra gran frase suya fue: «Y creo que el hijo debería llamarse Blue, porque creo que Estados Unidos está listo para un niño llamado Blue». Y eso fue antes de que supiéramos que LeAnn estaba involucrada. Y luego le dije: «¿No es esto extraño?» Es simplemente el destino final.

¿Cómo decidiste cuál sería la gran emergencia inicial de “Nashville”?

Fue una confluencia de cosas. Una de ellas fue que hay un colapso real en un estadio, una historia terrible, en la que se inspiró esto. Lo habíamos estado analizando cuando estábamos haciendo “Lone Star”, específicamente, pero nunca tuvo sentido para la creatividad o la logística que pudiéramos lograr en “Lone Star”. Y luego, mientras buscábamos, ¿cuál es la forma más icónica de entrar en “Nashville”? ¿Cuál es la emergencia más emblemática? Siempre tuve presente ese colapso, que podríamos usarlo. Y luego nuestros grandes socios en ABC dijeron: «Consigamos a alguien genial. No dejemos que sea un cantante falso. Consigamos un cantante real que pueda actuar y que pueda ser un personaje en el programa». Y así fue como empezó a convertirse en Kane Brown. Y luego sentí que, bueno, ahora tenemos algo realmente emocionante, donde puede ser alguien que es famoso de todos modos, que tiene una gran canción que tocará, y luego puede tener una gran participación en la resolución de la historia.

Solo pudimos ver un poco del personaje de Kimberly Williams-Paisley, la despachadora del 9-1-1 Cammie, en el estreno. ¿Qué puedes burlarte de ella?

A su personaje, la llamamos el latido sureño del programa. Kimberly es tan maravillosa como Cammie. Tiene una energía tan dulce, pero también irónica y divertida. Y me encantan todas las llamadas que hace. Ella es tan estupenda. Y descubriremos que Cammie no empezó como despachadora del 9-1-1. Llegó a esto muy tarde en su vida, en los últimos cinco años. Era productora musical y, después de una terrible tragedia, que desentrañaremos en el programa, cambió de carrera para intentar hacer del mundo un lugar mejor. Tiene muchas cosas que hacer bajo la superficie.

disney

En el estreno, Don decide darle a su hijo Blue, perdido hace mucho tiempo, un trabajo en la estación de bomberos junto con él y su otro hijo, Ryan, citando un programa de cadetes donde puede recibir entrenamiento en el campo. ¿Es ese un programa real? ¿Y cómo va a funcionar esto en el programa, porque parece una locura incluso para el “9-1-1”?

El programa de cadetes es un programa real, y lo ha sido. Ahora, la parte en la que dices: «Está bien, generalmente se hace en emergencias extremas. Es cuando es el fuego de todos los incendios». Entonces, sí, Don tiene razón técnicamente, eso existe. Pero como le gusta a Ryan, eso es una locura – y luego, en algunos episodios, el jefe del departamento de bomberos dirá: Eso es una locura. eso es inaceptable – el ya sabes qué golpeará al fanático con eso. Pero una gran cosa que estamos tratando de hacer también es que la culpa de Don lo obliga a hacer cosas que tal vez no necesariamente debería hacer como capitán al principio. Ese fue el impulso para ello.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.