91 Santri supuestamente todavía enterrado por las ruinas del internado islámico en Sidoarjo

SidoarjoVIVA – Proceso Evacuación Las víctimas de Santri se derrumbaron Musala Al Khozyni Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java, todavía se está llevando a cabo. Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Mencione, según los últimos datos, hay docenas de víctimas que se espera que aún estén atrapadas bajo las ruinas.

El jefe del Centro de datos de desastres, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, dijo que hasta el martes por la noche, 30 de septiembre de 2025, todavía no se encontraban alrededor de 91 personas.

«Según los datos de asistencia de los estudiantes, hasta 91 personas fueron supuestamente enterradas por materiales de construcción», dijo Abdul en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Abdul explicó que el equipo SAR combinado actualmente se enfoca en salvar a las víctimas que supuestamente todavía están vivas. De hecho, el equipo detectó seis personas que aún sobrevivieron en una de las ruinas.

«A través de las brechas existentes, los oficiales han distribuido alimentos y bebidas para mantener el estado de las víctimas», dijo.

Se desplegaron un total de 332 personal conjunto para evacuar mediante métodos alternos. El equipo pesado ha sido alertado, pero no se ha utilizado porque se teme que las vibraciones realmente empeoren la condición de las ruinas.

El proceso de evacuación de la víctima todavía está esperando la evaluación de Basarnas. Si ciertamente no hay víctimas de la vida, se utilizarán equipos pesados ​​para levantar el material para encontrar muertes que todavía están enterradas.

«Por otro lado, el equipo está formulando pasos técnicos con expertos en construcción para limpiar los escombros de manera segura sin desencadenar ruinas de seguimiento», dijo Abdul.

Hasta ahora, el número total de víctimas que fue evacuada con éxito se registró hasta 100 personas. De ese número, 26 personas todavía estaban en tratamiento en el hospital, 70 personas se les permitió irse a casa, una persona fue derivada al hospital en Mojokerto y tres personas fueron declaradas muertas.