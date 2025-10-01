91 Santri supuestamente enterrado por materiales de construcción de Musala en Al Khoziny Islamic Boarding School

Yakarta, Viva – Entrando en el tercer día de la evacuación de las víctimas del colapso del internado islámico Musala Al KhozinySidoarjo, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) transmitió que los datos enterrados por 91 personas.

«Las operaciones SAR aún se están ejecutando, basadas en los datos de asistencia de Santri hasta 91 personas supuestamente enterradas en materiales de construcción», dijo el jefe del Centro de Información y Comunicación de Desastres BNPB Abdul Muhari en Yakarta, miércoles (10/10/2025).

Abdul también dijo que hasta 26 estudiantes todavía estaban experimentando un tratamiento intensivo en varios hospitales en Java Oriental.

Evacuación de víctimas de colapso del edificio de internado islámico de Al Khoziny Sidoarjo Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

«La víctima fue tratada en varios hospitales principales de referencia en Sidoarjo y Surabaya-Mojokerto de acuerdo con sus respectivas condiciones médicas», dijo el jefe del Centro de datos, información y comunicación de BNPB Abdul Muhari en Yakarta, el miércoles (1/10/2025).

BNPB garantiza una lista de distribución hospitalaria que comienza desde el Hospital General Regional de Notopuro (RSUD) que trata a 40 pacientes, que consta de ocho pacientes hospitalizados y el manejo de dos Santri murió.

Mientras tanto, el Hospital Siti Hajar manejó a 52 pacientes, con 11 pacientes hospitalizados, un paciente murió y un paciente fue remitido.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo colapsó con cientos de estudiantes

El Hospital Delta Surya atendió seis pacientes hospitalizados, mientras que el Hospital Sheila Medika recibió a un paciente que había sido repatriado y el Hospital Airlangga se encargó de un hospitalización.

BNPB también prepara las necesidades médicas y la logística de emergencia para las víctimas al coordinar con

Gobierno local, BPBD e instalaciones de salud locales.

«Además de los servicios médicos, el apoyo psicosocial también es preparado por un equipo conjunto de oficiales para ayudar a la recuperación mental de los estudiantes y las familias afectados por este incidente», explicó Abdul. (ENTRE)