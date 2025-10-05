9000 corredores Galang Apoyo para combatientes de cáncer

VIVA – El evento de carrera con el tema de la organización benéfica, BAF Lions Run 2025 «Run For Children», se celebró con éxito en el área de estacionamiento del sudeste, Gelora Bung Karno (GBK) Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

Más de 9,000 corredor De varias regiones participan, tanto a través de competiciones de raza fuera de línea como de raza virtual.

Desde la mañana ciego, miles de participantes han empacado el área de inicio. Se dividen en tres categorías: 2.5k Fun Run, 5k Race y 10K Race. Mientras tanto, la categoría de carrera virtual 21K asistió más de 6,000 participantes de toda Indonesia que se habían postulado de julio a agosto.

Este año, el evento anual de ejecución iniciado por la Fundación Lions Indonesia (YLI) junto con PT Bussan Auto Finance (BAF) lleva el tema «Run for Children».

Esta actividad invita a las personas a correr mientras donan al desarrollo de las casas de refugio de los leones en Yakarta, donde los hijos del guerrero cáncer sometido a un período de tratamiento.

El presidente del Comité BAF Lions Run 2025, Solida Abdy Ramly, expresó su gratitud por el gran entusiasmo de los participantes.

«Hasta el día de hoy, recibimos una donación de más de RP425 millones de los participantes y la comunidad. Todos los resultados se entregarán a YLI para el desarrollo de las instalaciones de refugio de los Leones», dijo.

Además, BAF también distribuyó una donación de Rp200 millones como una forma de apoyo para el programa de cáncer infantil que fue administrado por YLI con Lions Club Indonesia.

El Director Gerente de BAF, Alung Ng, le dio la bienvenida al apoyo, quien dijo que esta actividad estaba en línea con el compromiso de la compañía a través del programa BAF Caring For Children. «Baf Lions Run se ha convertido en una manifestación tangible de nuestra preocupación por los hijos de los combatientes del cáncer para que obtengan nuevas esperanzas», dijo.

El presidente de Yli, Peter C. Djajadi, evaluó el creciente número de participantes este año mostró conciencia pública de deporte y mayor atención social. «Corremos no solo para nosotros mismos, sino también para ayudar a los niños que luchan con el cáncer», dijo.

Este evento también fue coloreado por la participación de más de 100 niños con discapacidades y orfanatos que siguieron a la categoría de ejecución de 2.5k Fun. Después de la carrera, disfrutaron de varias actividades en el área infantil proporcionadas por el comité.