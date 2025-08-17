9 tripulaciones de ciudadanos indonesios se organizaron en el Mar de Mozambik, no se les paga y la logística es el desinter

Yakarta, Viva – Nueve miembros de la tripulación del ciudadano indonesio (WNI) todavía están atrapados en un petrolero de GLP Carrier llamado * Gas Falcon * Gabón marcado en las aguas de Mozambik. La tripulación no ha podido bajar (firmar) desde el comienzo de 2025, mientras que el suministro logístico se está bajando y el salario se estanca nuevamente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) junto con la Embajada de Indonesia (KBRI) Maputo dijo que estaba tratando de repatriar a la tripulación en el país.

Según el Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, la tripulación informó por primera vez a la embajada de Indonesia en Maputo a principios de año. En ese momento, el problema que enfrentaron era un salario que el propietario del barco mantuvo durante tres meses, el Gator Shipping Company.

«La embajada indonesia en Maputo ha resuelto con éxito el problema salarial en febrero de 2025», dijo Judha en una declaración escrita recibida en Yakarta, domingo (8/17/2025).

Sin embargo, el problema vuelve a emerger. La tripulación del ciudadano indonesio informó nuevamente a la embajada de Indonesia en Maputo y expresó el deseo de firmar desde el barco porque sus salarios estaban atrofiados nuevamente y el suministro de logística se estaba agotando.

La embajada de Indonesia siguió el informe enviando notas diplomáticas a los propietarios de barcos y autoridades mozambic. Además, la asistencia logística también se envía en el barco para mantener la condición de la tripulación.

«La embajada indonesia en Maputo siguió este asunto al propietario del barco y la autoridad mozambica a través de notas diplomáticas. La embajada indonesia también ha enviado asistencia logística en el barco para mantener sano la condición de la tripulación del ciudadano indonesio», dijo Judha.

Aun así, el proceso de inicio de sesión no puede llevarse a cabo debido a problemas legales. La autoridad de Mozambik requiere que el propietario del barco prepare un equipo de reemplazo antes de permitir que nueve ciudadanos indonesios salgan del barco.

«La autoridad de Mozambik, al considerar la seguridad del envío, requiere que el propietario del barco prepare una tripulación de reemplazo antes de que la tripulación del barco ciudadano se le permita salir del barco», explicó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia también ha coordinado con el Ministerio de Transporte de Indonesia (Kemenhub) y la Compañía de Envío, PT Ghafieca Samudera Line, para participar en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y la Embajada Indonesia en Maputo continúan monitoreando y estableciendo la comunicación con la tripulación de ciudadanos indonesios y continúan alentando soluciones lo antes posible para el proceso de inicio de sesión y cumpliendo sus derechos», dijo Judha. (ENTRE)