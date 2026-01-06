9 señales de que Gemini está empezando a cambiar el dominio de ChatGPT en el mundo de la IA

VIVA – Hace unos tres años, cuando se hablaba de inteligencia artificial, inmediatamente me venía a la mente un nombre: ChatGPT. Esta tecnología fue incluso considerada una representación AI sí mismo. Sin embargo, al entrar en 2026, el mapa competitivo está empezando a cambiar. Google, a través de GéminisDe forma lenta pero segura tomó el impulso, hasta el punto de que OpenAI supuestamente tuvo que emitir una advertencia interna para ponerse al día.

En lugar de simplemente copiar las funciones de ChatGPT, Google está siguiendo una estrategia más madura. La mayor ventaja es simple pero poderosa: Google ya controla la infraestructura de nuestra vida digital. Desde Android, Search hasta Workspace, la IA ya no se siente como una aplicación separada, sino que está presente de forma natural en las actividades diarias. Aquí hay nueve señales de por qué se considera que Géminis está comenzando a sobresalir en la carrera de la IA, citado por La guía de Tom.

1. Las capacidades de razonamiento de Gemini 3 son cada vez más sólidas

Se dice que Gemini 3 ha superado a ChatGPT en términos de razonamiento práctico. Para tareas como analizar documentos complejos, depurar código o crear planes de trabajo, Gemini se siente más rápido, más ordenado y más estructurado sin sentirse rígido.

2. Ventana contextual súper grande que es realmente útil.

Gemini es capaz de procesar millones de tokens a la vez. Esto significa que una sola sesión puede incluir un libro completo, una gran base de código o una transcripción larga de una reunión. Para investigadores y creadores, no es sólo un número, sino un verdadero ahorro de tiempo.

3. La integración de ecosistemas es el arma secreta

A diferencia de ChatGPT, que debe abrirse como una aplicación, Gemini está presente directamente en Gmail, Docs, Maps, Photos y Android. La IA puede entender lo que estás viendo en la pantalla y ayudarte sin tener que cambiar de aplicación.

4. Los mejores modelos no están bloqueados en el muro de pago

Google integra Gemini directamente en Workspace sin costo adicional. Las funciones de IA para escribir, resumir y editar se sienten como una parte natural de la aplicación, no como un servicio premium que deba pagarse por separado.

5. IA multimodal verdaderamente práctica

Géminis se destaca en la combinación de texto, sonido y elementos visuales. Simplemente apunte la cámara de su teléfono hacia un letrero, enrutador o documento extranjero, y Gemini podrá traducir o brindar orientación inmediatamente en tiempo real.

6. Veo 3.1 es más amigable para los creadores

Si bien el acceso de Sora desde ChatGPT aún es limitado, Gemini ofrece creación de videos directamente en la aplicación de forma gratuita. La integración con YouTube Studio permite a Veo centrarse en la coherencia y la usabilidad real para los creadores.