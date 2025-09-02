9 saqueadores fueron arrestados, esta es la aparición de Uya Kuya Cat que fue saqueado cuando se encontró

Yakarta, Viva – La policía finalmente aseguró a nueve personas relacionadas con el caso Saqueo casa de lujo propiedad de miembros del parlamento indonesio, el principal surya o Vas aEn el área de Pondok Bambu, East Yakarta.

Leer también: Las palabras de Urbach que se enfurecen a la gente, terminan disculpándose y luego desapareciendo



Que hace una escena, a partir de la evidencia confiscada, hay una gato que fueron asegurados por los oficiales. Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, el Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan confirmó el arresto.

Según él, de las nueve personas traídas, siete fueron sospechosos autormientras que los otros dos todavía son testigos.

Leer también: Uya Kuya: No estoy de acuerdo con los salarios y las asignaciones de los miembros del DPR para que se eleven



«Los resultados del desarrollo de esta noche, la policía de East Yakarta lograron asegurar a nueve personas con varios tipos de evidencia. Incluido un gato», dijo Dicky cuando se confirmó, el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Ten cuidado! Esto es lo que sucede si se aplica una emergencia marcial en Indonesia



Dicky agregó, su partido todavía estaba buscando a otros perpetradores que supuestamente participaron en la casa de Uya Kuya.

«Otros perpetradores de saqueo están en el proceso de identificación de la unidad de East Yakarta Satreskrim Jatanras hasta el final», dijo.