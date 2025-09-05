9 personas se convirtieron en sospechosos de Molotov y quemaron el edificio Grahadi en Surabaya, había niños

Surabaya, vivo – Policía regional de Java Oriental Conjunto 42 sospechar En los disturbios que ocurrieron en Surabaya el 29-31 de agosto de 2025, incluidos los perpetradores combustión Y Saqueo en el edificio estatal Grahadi.

«Lo que encontramos de los resultados de la investigación fue de hecho sospecha, una vez más repito que hay acusaciones, esfuerzos de grupos que buscan crear disturbios», dijo el viernes el jefe de relaciones públicas de las relaciones públicas del comisionado de la policía regional de Java Oriental, el viernes.

Del total de sospechosos, nueve personas fueron determinadas por la Policía Regional de Java Oriental. Consistieron en un adulto y ocho hijos, que supuestamente habían planeado acciones haciendo una bomba. molotov Luego tírelo al lado oeste del edificio del estado de Grahadi, causando un incendio.

Un total de otros 33 sospechosos fueron nombrados por la Policía de la Ciudad de Surabaya (Polrestabes). Seis de ellos son niños involucrados en la quema y el saqueo en el Edificio del Estado Grahadi, la Oficina de Policía del Sector de Tegalsari, 29 puestos policiales, así como una serie de otras instalaciones públicas.

Un total de 315 personas fueron aseguradas por los polrestabes de Surabaya en los disturbios, casi la mitad de ellas eran niños.

Kombes Pol Abast dijo que su partido todavía estaba rastreando la participación de otros grupos que se sospechaba que eran los autores intelectuales de los disturbios, tanto en Surabaya como en otras áreas de Java Oriental.

«Estos grupos deben distinguirse de los manifestantes que transmiten sus aspiraciones correctamente», enfatizó.

Hasta ahora, la policía ha identificado el mismo grupo de disturbios en Kediri y Tulungagung. (Hormiga)