9 personas fueron asesinadas y 620 personas afectadas

Bali, Viva – Las inundaciones golpearon varias áreas en Bali y reclamaron vidas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) registró nueve personas murieron, dos aún fueron declaradas desaparecidas, así como cientos de residentes afectados en seis distritos/ciudades.

Leer también: 3 acuerdos de XLSMart y Telkom



El jefe del Centro de datos de desastres, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, presentó el último informe el miércoles (10/9/2025) noche. Según él, los datos fueron el resultado de una evaluación rápida del manejo de emergencias hasta las 18:45 WIB.



Evacuación de la mortalidad por inundaciones en Bali

Leer también: Maulid Akbar Sabilu Taubah, Kakorlantas deja el mensaje de obedecer el tráfico



«Los detalles son 202 cabezas familiares o 620 personas afectadas, hasta que nueve personas fueron encontradas muertas, dos personas desaparecieron», dijo.

Las áreas afectadas por las inundaciones incluyen Denpasar City, Jembrana Regency, Gianyar, Klungkung, Badung y Tabanan. De las seis regiones, Denpasar se convirtió en el lugar con la mayoría de las víctimas, a saber, cinco personas murieron y faltaban dos personas.

Leer también: Entrenador surcoreano U-23 Ramal El destino del equipo nacional U-23 indonesio en manos de Vanenburg



En la regencia de Jembrana, se informó que dos personas murieron con un total de 103 familias o alrededor de 200 personas afectadas. Mientras tanto, Gianyar y Badung registraron cada una de las víctimas. Para Klungkung Regency, BNPB registra 99 cabezas de la familia o 420 personas afectadas. Mientras que la recopilación de datos en Tabanan aún está en curso.

El Centro de Control de Operaciones BNPB (Pusdalops) también informó la existencia de residentes que se vieron obligados a evacuar. En Jembrana, había 85 personas desplazadas al Yeh Kuning Village Hall, Banjar Yellow Hall, Mushalla Assidiqie y Mushalla Darul Musthofa. Mientras que en Denpasar, hasta 108 personas se aseguraron en varios lugares, incluidos SD 25 Pemecutan, Banjar Sedana Merta Ubung y Banjar Dakdakan Peguyangan.

Abdul Muhari agregó, los puestos de respuesta de emergencia se habían preparado en varios puntos. «Se han preparado varios puestos para apoyar a los oficiales conjuntos en la realización de más recopilación de datos, evacuar a los residentes y la distribución de asistencia en cada ubicación afectada por inundaciones», dijo. (ENTRE)