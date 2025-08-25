9 Mejores bolsas transparentes aprobadas por el estadio 2025: Crossbody superior, bolso, mochila

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La temporada de fútbol está aquí Y si te diriges al estadio para tomar un juego, querrás prestar atención a lo que estás trayendo, y no traer – contigo. Todo NFL Los equipos han seguido implementando una política de bolsa clara para la temporada 2025-26, lo que requiere que todos los fanáticos cumplan con las reglas sobre los tipos y tamaños de bolsas Puedes llevar.

Por la NFL sitio webLos únicos fanáticos de las bolsas podrán traer al estadio este año son «bolsas que son de plástico transparente, vinilo o PVC». La política de bolsa transparente de la liga también establece que las bolsas «no deben exceder las 12» x 6 «x 12» de tamaño «.

Incluso si no asistes a un juego de fútbol, ​​reglas similares se aplican a los estadios de béisbol, partidos de fútbol y eventos de conciertos que tienen lugar en lugares grandes. En lugar de confiscar su bolso o tener que rellenarlo en un casillero externo, recoja una de estas bolsas transparentes, para superar la seguridad con facilidad.

Mejor en general En todas partes Bolsa de cinturón 1L claro Has visto la «bolsa de cinturón en todas partes» de Lululemon bastante bien, en todos ladosDesde ser colgado sobre los hombros de las celebridades en los festivales, hasta ser una bolsa de referencia para recados y carreras diarias. Ahora, el elegante Crossbody se ha rehecho en una versión clara, es genial superar la seguridad del estadio. La bolsa está hecha de un material resistente al agua y las cremalleras cerradas para proteger sus cosas. La correa ajustable le permite usarla como una bolsa de cintura o en su pecho.

El más elegante Bolsa de estadio transparente de casos compañeros Bolsas transparentes para estadios utilizados para imitar bolsas baratas o mercancías gratuitas que encontrarías en un festival, pero las marcas han estado haciendo opciones más elegantes recientemente que se ve tan bien como el día de tu juego ‘. Caso en cuestión: esta versión de Mate Mate que se puede usar como un bolso, una bolsa de cuerpo cruzado o una bolsa de hombro gracias a la correa ajustable. Una abertura con cremallera mantiene sus cosas seguras, mientras que el material resistente al agua se seca y se limpia fácilmente. Elija entre tres colores en línea (somos parciales a este diseño de «negro de medianoche» arriba).

Amazonas Mejores reseñas Mochila transparente de USPECLARE para el estadio Una de las mejores mochilas claras en línea es esta de Amazon. Casi 80% de los compradores Dale a esta mochila una revisión completa de cinco estrellas, gracias a su peso ligero, materiales duraderos y correas cómodas. Un bolsillo de malla en el costado es ideal para almacenar una botella de agua (que puede llenar en el estadio) o para llevar el equipo de su ventilador. Esta mochila transparente aprobada por la NFL mide 12 x 12 x 6 pulgadas exactamente. Elija entre más de una docena de combinaciones de colores en línea. Este está actualmente a la venta por menos de $ 10 para los miembros de Amazon Prime. ¿No es un miembro principal? Obtener un Prueba gratuita de 30 días Para probar el servicio aquí.

Amazonas Bestseller de Amazon Bolsa transparente aprobada por el estadio Bagail Ya sea para deportes universitarios o conciertos, esta bolsa transparente le brinda mucho espacio para empacar para su próximo evento. El bolso del tamaño del estadio está hecho de un material de nylon flexible, con correas de nylon correspondientes. También puede llevar la bolsa transparente sobre el hombro con la correa de hombro desmontable incluida. Elija entre diez colores diferentes en línea. Este es un éxito de ventas en Amazon, con las más de 6,000 personas comprando este bolso claro solo en el último mes.

Fanáticos Equipo oficial del equipo NFL Loungefly Clear Mini Mochila ¿Prefiere un bolso de temática deportiva? Fanatics tiene bolsas transparentes aprobadas por el estadio Disponible en casi todos los logotipo del equipo de la NFL, NBA, MLB y NHL. Las bolsas están hechas de un material de PVC con un logotipo oficial del equipo impreso en el centro. Elija entre mochilas transparentes, bolsas e incluso carteras claras. Todas estas bolsas están oficialmente licenciadas en la venta en Fanatics.com (Los precios comienzan en solo $ 4.99 en este momento).

Fanáticos Estilo de bolso Wear de Erin Andrews Clear Stadium Mini Purse Para un aspecto ligeramente diferente, nos gusta este bolso transparente de SportsCaster Marca de accesorios de Erin Andrews. El material de servicio pesado sostiene todo su equipo, y nos gusta el compartimento con cremallera, lo cual es una excelente manera de mantener seguros sus boletos, ID y otros objetos de valor. Elija llevarlo como un embrague, un bolso de hombro o use la correa extendida para usarlo como un cuerpo cruzado. Al igual que las otras bolsas en la lista, el tamaño de 12 x 9 x 2 pulgadas está en línea con la política de bolsa transparente de los estadios. $ 29.99

Amazonas De dos paquetes Bolsa transparente de holograma aprobada por el estadio Edraco ¿Quieres un pequeño toque para ir con tu atuendo de concierto o equipo deportivo? Nos gusta esta bolsa transparente de Edraco, que viene con un diseño de holograma brillante. La bolsa en sí todavía está hecha de un material de plástico transparente, pero el brillo sutil agrega un toque de diversión. Aún mejor: este acuerdo de Amazon te brinda un paquete de dos bolsas aprobadas por el estadio por menos de $ 14.

Amazonas Estilo de paquete de franja Veckle Clear Fanny Pack Si está buscando una riñonera, este es una selección superior en Amazon con una calificación de 4.5 estrellas (de cinco). Este paquete de cursos transparentes mide 8.7 x 5.9 pulgadas y viene con bolsillos con cremallera separados. La correa ajustable le permite usarla como una bolsa de cinturón o como una bolsa de honda en el hombro.

Amazonas El más duradero Under Armour para adultos Loudon Clear mochila Una de nuestras mochilas claras favoritas es esta, de Under Armour. Un favorito de las celebridades como The Rock, Under Armour es conocida por hacer equipo y accesorios duraderos para los atletas, y esta bolsa transparente está hecha de un material de plástico resistente al agua. Una funda portátil incorporada es ideal para guardar una computadora portátil (hasta 16 pulgadas), tableta o cuaderno, mientras que las correas de los hombros de «celo de calor» de Under Armour ayudan a eliminar la humedad y el sudor, una característica muy apreciada cuando estás sentado en el sol de los estados al sol todo el día.

Si desea llevar su propia bolsa al estadio, la NFL permite embragues no claros, paquetes de insensiones o bolsillos siempre que no excedan 4.5 x 6.5 pulgadas de tamaño.

Por supuesto, hay otra forma de llevar una bolsa transparente a un estadio: según la última política de la NFL, «puede llevar artículos personales no prohesados ​​en sus bolsillos o chaqueta».