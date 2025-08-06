Yakarta, Viva – nueva temporada Súper liga 2025/2026 Rolling oficialmente, y como de costumbre, presencia jugadores extranjeros sigue siendo la atracción principal. Según los últimos datos, hay nueve países que suministran a los jugadores más extranjeros a la competencia de castas más alta en Indonesia esta temporada. No es sorprendente Brasil Sigue siendo un país con la mayor cantidad de jugadores.

Brasil está dominado por el escenario

Brasil ha sido durante mucho tiempo un almacén de talentos de fútbol, y su dominio todavía se siente fuerte en la Super League de BRI. Hubo 58 jugadores brasileños que jugaron para varios clubes esta temporada, muy lejos de otros países.

Lista de 9 países de la mayoría de los suministros:

Brasil – 58 jugadores

Los clubes indonesios todavía confían en el talento del estado de Samba, tanto como huelguistas, creadores de juegos, a los defensores centrales.

Portugal – 15 jugadores

Siguiendo en segundo lugar, los jugadores portugueses comenzaron a animar muchas ligas indonesias en las últimas temporadas, trayendo un típico enfoque occidental táctico europeo.

Argentina – 8 jugadores

Los países Diego Maradona y Lionel Messi siguen siendo la primera opción de clubes que desean jugadores con altas técnicas y un poder de lucha extraordinario.

Países Bajos – 8 jugadores

Muchos de ellos son descendientes que fortalecen el equipo nacional indonesio, mostrando la fuerte influencia de la diáspora holandesa-indonesia.

Japón – 7 jugadores

La disciplina y la técnica típicas mantienen a los jugadores japoneses en demanda por parte de entrenadores de la Super League.

España – 6 jugadores

El estilo de juego español creativo y tranquilo en el mediocampo da variaciones para los equipos que desean jugar de manera atractiva.

Colombia – 5 jugadores

Conocidos por la fuerza y la velocidad física, los jugadores colombianos proporcionan una nueva fuerza en las líneas del frente y la defensa.

Montenegro – 5 jugadores

Nuevo jugador extranjero Persebaya Surabaya Mihailo Perovic

Este pequeño país en los Balcanes está suministrando en secreto a los jugadores un carácter fuerte, especialmente en defensa y centrocampistas defensivos.

Croacia – 3 jugadores

El jugador del subcampeón de la Copa Mundial 2018 comenzó a ingresar al radar de los clubes indonesios, conocido como una mentalidad de alta competitiva.

La presencia de jugadores extranjeros sigue siendo un color para la Super League. Sin embargo, el hecho interesante es cómo los clubes ahora son cada vez más selectivos para reclutar jugadores extranjeros, no solo de Brasil y Argentina, sino también países con enfoques tácticos modernos como Japón, los Países Bajos y España.

¡Esperamos a cualquier persona de esta lista que sea la estrella de la temporada 2025/2026!